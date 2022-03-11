وفاة أسرة بسبب طهي المكرونة بهذه الطريقة أحذروا قبل فوات الأوان وتعرف على الطريقة الصحيحة لطهيها

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وفاة أسرة بسبب طهي المكرونة بهذه الطريقة الخاطئة التي تقوم بها عادة معظم السيدات؛ حيث أن المكرونة من أكثر الأكلات انتشارا وشعبية بين الأسر، ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، ويعتبر طرق طهيها بسيطة وسهلة ولا تستهلك وقت في تحضيرها، وبالرغم من ذلك قد نقع في بعض الأخطاء التي من الممكن أن تسبب لنا مشاكل صحية كثيرة دون أن نعلم السبب، وهذا ما نتعرف عليه الآن في مقالنا هذا.
طهي المكرونة بطرق صحية
يوجد عدة نصائح يجب التعرف عليها عن قيامك بعمل المكرونة، ومن ضمن هذه النصائح الآتي:
- عند قيامك بتحضير المكرونة يجب وضع قدر كافي من الماء حتى تكون بكمية كبيرة، وذلك حتى تظل فترة طويلة في الماء، ولا تصل إلى مرحلة التعجن وقتها تفقد كل فوائدها وتصبح بلا قيمة غذائية.
- وضع الزيت على المكرونة هذا أمر يقوم به الكثير، وذلك حتى لا تلتصق المكرونة بالحلة.
- من الأخطاء الشائعة غسل المكرونة بعد السلق مما يسبب هذا فقد كمية كبيرة من النشا، وهو مكون مهم جدا في المكرونة بل هو المكون الأساسي.
- يجب عدم تقليب المكرونة باستمرار هذا يجعلها تلتصق في بعضها؛ فيجب استعمال ملعقة خشبية للتقليب أثناء السلق.
- من الأخطاء أيضًا عدم استخدام الملح في سلق المكرونة، ولأن الملح يساعد على تطهير حبة المكرونة مع إعطاء طعم لذيذ لها.
فوائد المكرونة
المكرونة لها فوائد كثيرة، ومنها ما يلي:
- حيث أنه تمد الجسم بالطاقة اللازمة.
- يعمل على تقوية الأعصاب والجهاز الهضمي.
- كما يعمل على تنظيم الحركة الدودية للقناة الهضمية لضمان مستوى جيد للهضم.
- بالإضافة إلى ذلك يساعد على امتصاص الكالسيوم وهذا يعمل على الوقاية من هشاشة العظام.
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