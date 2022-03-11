طريقة عمل الأرز الإيطالي بالمنزل٬ في خطوات صنع الأرز الإيطالي في المنزل أو الريزوتو كما يطلق عليه ، والذي يعتبر من أشهر الأطباق الإيطالية التي يتم تحضيرها بالعديد من الإضافات المختلفة مثل الجمبري أو الدجاج وغيرها ، وله أكثر من وصفة ، و إنه ذو قيمة غذائية عالية جدًا لاحتوائه على العديد من المكونات المفيدة والغنية. من المعادن والفيتامينات اللازمة لتعزيز صحة الجسم ومناعته.

طريقة عمل الأرز الإيطالي

يعتبر الأرز الإيطالي من الوصفات التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت للتحضير ، ولكن من شروط نجاحها التقيد بالمكونات والمكونات المدرجة ، وذلك لتجنب القوام اللزج أو مع الكثير من الماء. يمكن تحضير هذا الطبق بالأرز المصري أو البسمتي بنفس الطريقة: