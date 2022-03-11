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طريقة عمل الأرز الإيطالي بالمنزل٬ في خطوات صنع الأرز الإيطالي في المنزل أو الريزوتو كما يطلق عليه ، والذي يعتبر من أشهر الأطباق الإيطالية التي يتم تحضيرها بالعديد من الإضافات المختلفة مثل الجمبري أو الدجاج وغيرها ، وله أكثر من وصفة ، و إنه ذو قيمة غذائية عالية جدًا لاحتوائه على العديد من المكونات المفيدة والغنية. من المعادن والفيتامينات اللازمة لتعزيز صحة الجسم ومناعته.
طريقة عمل الأرز الإيطالي
يعتبر الأرز الإيطالي من الوصفات التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت للتحضير ، ولكن من شروط نجاحها التقيد بالمكونات والمكونات المدرجة ، وذلك لتجنب القوام اللزج أو مع الكثير من الماء. يمكن تحضير هذا الطبق بالأرز المصري أو البسمتي بنفس الطريقة:
نطبق هذه الخطوات بالترتيب التالي للحصول على طبق إيطالي مميز:
نضع الخضار معًا في قدر على النار ما عدا البقدونس والثوم والطماطم ونقلبها جيدًا.
نسكب مزيج التوابل على الخضار ونقلبها جيداً حتى تصل البهارات إلى جميع الأجزاء.
نحضر صينية متوسطة الحجم ونوزع الخضار فيها بالتساوي ونرش كمية الزيت الموجودة لدينا ونقوم بتدليك الخضار بها.
نضع الصينية في فرن ساخن لمدة ثلث ساعة على الأقل حتى نحصل على التسوية المطلوبة ، ثم نخرجها ونضعها جانبًا.
نحضر الأرز عن طريق وضع وعاء به القليل من الزيت حتى يصبح ساخناً ، ثم نضع فيه الثوم المهروس ونقلبه جيداً حتى يتغير لونه إلى الأصفر.
نسقط الطماطم مع إضافة كمية من البهارات لإضفاء النكهة عليها ، ثم نغسل الأرز ونصفِّيه ونضعه على هذا الخليط.
أضيفي كمية من الماء الساخن إلى الأرز حتى ينغمس تمامًا ، ثم خففي درجة حرارة الموقد واتركيه لمدة نصف ساعة حتى ينضج.
الريزوتو بالدجاج والمشروم
خطوات عمل الارز الايطالي بالمنزل عن طريق اضافة الدجاج والفطر هي كالتالي:
نظفي صدور الدجاج تحت الماء الجاري وانقعيها في الماء والدقيق والخل والليمون لمدة ربع ساعة ، ثم صفي الماء الزائد وقطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
نرفع مقلاة فوق النار ونضيف كل الدهون التي لدينا فيها ونتركها حتى تذوب وتسخن ، ثم نضع فيها البصل والثوم ونقلبهما جيداً.
نضع مكعبات الدجاج على الخلطة السابقة ونقلبها حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي ، ثم نضع الفطر الذي لدينا عليها ونقلب المكونات وأخيراً نضع الأرز.
قلب الأرز مع باقي المكونات لحوالي دقيقتين ، ثم نضع كمية مناسبة من الشوربة عليه لتغطية جميع المكونات ، وبعد أن يغلي نقوم بتقليل درجة حرارة النار.
ننتظر لمدة نصف ساعة حتى ينضج الأرز والدجاج ، ثم نخفض صينية الكريمة بالجبن ونقلب كل شيء في الوعاء معًا ثم نضعه في أطباق التقديم.
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