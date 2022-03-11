نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه تتبيل الجمبري المقلي بالبهارات والبقسماط فى البيت زي المحلات في المقال التالي

الجمبري من المأكولات البحرية المشهورة في جميع أنحاء العالم، وله طرق مختلفة وكثيرة في عمله ويحبه الكثير لانه يوجد به الفيتامينات، والأحماض الدهنية التي تقوي الجسم ويوجد من الطرق سلق الجمبري أو الجمبري المدفون بالأرز أو الجمبري المقلي بالبهارات، أو الجمبري المقلي بالمقسماط. مكونات الجمبري المقلي البهارات: 1 كيلو جرام جمبري كبير.

1 كوب عصير الليمون.

1 كوب دقيق.

5 فصوص ثوم مهروس.

1ملعقة كبيرة كمون.

1 ملعقة بهارات مشكلة.

1 ملعقة صغيرة سماق.

رشة زنجبيل مطحون.

ملح، وفلفل أسود.

زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير: نقوم بغسل الجمبري ونقوم بتقشيره مع إبقاء الذيل لو كان الجمبري طازج، إن كان مجمد نقوم بنقعه في الماء لمدة 1 ساعة أو 2 ساعة ونقوم بتصفيته. نقوم بإحضار وعاء ووضع الجمبري ونقوم بوضع الكمون، وعصير الليمون، والبهارات المشكلة، والسماق، والزنجبيل، والملح، والفلفل الأسود، ونقوم بتقليبهم جيداً حتي يتوزع البهارات كامل على الجمبري. نقوم بغلق الوعاء ووضعه في الثلاجة لمدة 2 ساعة أو يكون ليلة كاملة حتي يتتبل بشكل جيد. نقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت بها وتوضع على نار متوسطة حتي يصبح الزيت ساخن نقوم بإخراج الجمبري من الثلاجة. ونقوم بوضع الجمبري في الدقيق ويوضع في الزيت نقوم بوضع الجمبري بالكامل نقوم بتقليب الجمبري في الزيت حتي يتغير لونه إلي الذهبي نقوم بإخراج الجمبري في طبق. نقوم بإحضار طبق ونضع الخس ووضع عليه الجمبري على الخس وتزيته بالليمون وأوراق البقدونس، والكزبرة، والطماطم. ونقوم بوضع طبق البطاطا المقلية، صوصات المختلفه نقوم بإضافة السلطة. مكونات جمبري مقلي بالمقسماط: 1 كيلو جرام جمبري متوسط.

بيضة مخفوقه.

3 ملاعق كبيرة عصير اليمون.

زيت للقلي.

1 كوب بقسماط.

1ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

رشة ملح، وفلفل أسود. طريقة التحضير: نقوم بتقشير الجمبري وينظف من الظهر بإزالة الخط الأسود ونقوم بغسله. نقوم بوضع الجمبري والثوم، وعصير الليمون، والكمون، ورشة الملح، والفلفل الأسود، نقوم بتتبيله لمدة 1 ساعة أو ساعتين في الثلاجة. نقوم بوضع البيض المخفوق في طبق والدقيق في طبق آخر، والبقسماط في وعاء آخر. نقوم بوضع الجمبري في الدقيق، ونرجع في البيض، نقوم بوضعه في البقسماط، حتي يصبح مغطا من الجهات. نقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت حتي يسخن جيداً ونقوم بوضع الجمبري حتي يصبح لونه ذهبي ونقوم بإخراجها ووضع في طبق التقديم. عمر شويل - جدة طريقه تتبيل الجمبري المقلي بالبهارات والبقسماط فى البيت زي المحلات - ثقفني

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