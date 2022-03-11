نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الكشك المصري بنصف كوب من الأرز المصري خطوة بخطوة في المقال التالي
طريقة تحضير الكشك المصري الأكلة المصرية الرائعة التي يقبل على تناولها الجميع من الناس، وذلك بسبب طعمه الرائع الذي يحبه الناس من أول مرة وتختلف طريقة تحضيره من طريقة إلى أخرى، حيث يمكن إعداده بالدقيق أو بالجمبري أو بالحليب أو بصلصة الطماطم على حسب ذوق كل شخص، ويعود اسم هذه الأكلة إلى البلد التي تحضر فيها كما أن ينتشر عمله في تركيا وكثير من بلدان العالم العربي، وهي من الأكلات الأصلية التي نتجت عن الجدات والأمهات وتوارثتها المرأة المصرية هذه الأيام وعلى الرغم من تطور طريقة إعداده تظل الطريقة الأولى هي الأحسن في الطعم، واليوم سوف نعرض على جميع متابعين موقع ثقفني مكونات عمل الكشك المصري الرائع وطريقة تحضيره بكل بساطة من خلال هذه المقالة المختصرة.
مكونات عمل الكشك المصري
يتكون الكشك المصري من عدة مكونات موجودة في المنزل وتختلف أيضاً من طريقة إلى أخرى فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- كوب من الزبادي.
- ٤ أكواب من الشوربة.
- نصف كوب من الأرز المصري.
- ٤ ملاعق كبيرة من السمن.
- كوب من الحليب.
- ٢ حبة من البصل المكرمل.
- ٤ ملاعق كبيرة من الدقيق.
طريقة الإعداد والتحضير
تعتبر طريقة تحضير الكشك من الطرق السريعة التي لا تستغرق وقت كبير عند تحضيرها ومن خلال هذه الفقرة سوف نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر إناء ونضع به كوب الزبادي وكوب الحليب ونقلبهم جيداً ثم نترك الخليط لمدة ليلة كاملة حتى يتماسك.
- ثم نضيف على الخليط السابق كمية الدقيق المطلوبة ونخفق جيداً بالمضرب السلك.
- بعد ذلك نضع الأرز في إناء ونضيف عليه الماء حتى يتم تغطيته ثم نضع الإناء على النار لمدة ٢٠ دقيقة حتى ينضج.
- ثم نضيف نصف كمية الشوربة ونتركهم على النار لمدة ٥ دقائق.
- نسكب خليط الزبادي والحليب على الأرز ونقلب جيداً حتى يثقل الخليط ثم نضع باقي كمية الشوربة.
- نترك الخليط على النار حتى يصبح سميكاً قليلاً ثم نسكبه في أطباق التقديم ونرش فوقه البصل المكرمل ونقدمه بألف هنا وشفا.
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