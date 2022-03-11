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عمل بسبوسة التمر السعودية في المنزل خطوة خطوة، أحلي وألذ الحلويات بالمطبخ السعودي بسبوسة التمر، تعتبر صنية البسبوسة من أشهر حلويات المملكة في الشهر الكريم رمضان، كما أن هناك العديد من المواطنين يبحثون عن طريقة تحضيرها في المنزل، لذلك يقدم موقع ثقفني أفضل وأسرع طريقة لتحضير البسبوسة السعودية. مقادير عمل بسبوسة التمر السعودية نحضر كوب واحد من السميد الناعم.

نجهز كوب من التمر وننزع منه النوي أو نحضر تمر جاهز منزوع النواة.

نأخذ من السكر كمية مقدارها نصف كوب.

نعد عدد واحد بيضة فقط.

نجهز ربع كوب من اللبن أو الحليب البودرة.

نأخذ من الماء كمية مناسبة مقدارها كوب إلا ربع.

نحضر عدد علبة واحدة من القشطة.

إعداد ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نأخذ من الحبهان أو الهيل المطحون ربع ملعقة، ومن القرفة المطحونة نصف ملعقة صغيرة.

نحضر ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج بودر.

القليل من الطحينه أو الزيت أو الزبدة لدهن الصنية.

إحضار كمية من الشربات أو القطر حسب رغبة المواطنين.

إحضار أي نوع من المكسرات للتزيين حسب الرغبة.

نعد من كمية من الزيت مقدارها نصف كوب. طريقة تحضير الحلوي السعودية بالمنزل نحضر الخلاط الكهربائي ونسكب في المكونات التالية: الزيت، والسكر والفانيليا، والبيض، الحليب البودرة، والماء، والقرفة والهيل المطحون، والقشطة. نشغل الخلاط لمزج جميع المكونات مع بعضها جيدا ويتكون خليط متجانس. نسكب محتويات الخلاط في إناء كبير. نخلط كلا من البيكنج بودر والسميد ونقلبهم جيدا ثم نسكبهم علي الخليط ونقلبهم جيدا مع بعضهم حتي تمتزج جميع المحتويات في الوعاء وتكون خليط البسبوسة. نقوم بعملية دهن الصنية بالطريقة المتاحة والمتوفرة سواء بالزيت أو السمن أو الطحينه، ثم نسكب خليط البسبوسة. يجب تشغيل الفرن قبل الاستخدام علي درجة حرارة 180 درجة لمدة 5 دقائق علي الأقل. ندخل الصنية إلي الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج البسبوسة ويحمر الوجه. نسكب القطر أو الشربات البارد علي البسبوسة بعد إخراجها من الفرن. نزين الصنية بالمكسرات أو جوز الهند حسب الرغبة. نقسم الصنية ونضع قطع البسبوسة سواء باردة أو دافئة علي طبق التقديم. عمر شويل - جدة عمل بسبوسة التمر السعودية اللذيذة خطوة خطوة - ثقفني

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