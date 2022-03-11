سر تتبيلة مخلل الباذنجان المقلي وطريقة تجهيزه في البيت

سر تتبيلة مخلل الباذنجان المقلي الذي يعطيه الطعم الرائع الذي نجده شبيه بما يتم تقديمه في المطاعم المشهورة، حيث أن الباذنجان المخلل هو الاكلة المفضل لدي معظم أفراد الأسرة كما أن منخفض التكلفة، ويعد الباذنجان أحد أشهر أنواع الأكلات التي كثيرا ما نجدها في غرف الطعام المصرية، كما أنه يعتبرطبق جانبي لذيذ يرافق الأطباق الرئيسية. يمكن أيضًا تقديم الباذنجان المشوي كطبق رئيسي مع الطعمية والفول والسلطات ويمكن أن يتم تقديمه مع الأسماك المشوية والمقلية فهو لذيذ وفاتح للشهية، وهناك الكثير من أنواع المخللات التي يتم تقديمها علي مائدة الطعام ليكون من مقبلات الطعام التي تصبح كفاتح شهية طبيعي علي الاكل، فهناك الزيتون المخلل وله طرق عديدة في تجهيزه والليمون المخلل وأيضا يمكن عمل اللفت المخلل.

طريقة عمل مخلل الباذنجان المقلي في البيت

كيلو باذنجان أسود عشرة فصوص ثوم مفروم طماطم يكون مقطع 1/4 كوب عصير ليمون ربع كوب فلفل أخضر ربع كوب فلفل أحمر. نصف كوب خل التوابل المستخدمة هي البابريكا والكمون والفلفل الاسود والملح زيت للقلي

خطوات تحضير وطريقة عمل مخلل الباذنجان المقلي

يجب أولاً أن نقوم بغسل الباذنجان جيدا في الماء ثم يتم عمل رسم خط وذلك في اتجاه الطول على كل قطعة لنتمكن من أن نقوم بدخول الحشوة

أعد الباذنجان إلى مقلاة ساخنة على الموقد ثم نقوم بقلي الباذنجان

بعد ذلك ، نقوم بوضع الباذنجان علي مناديل ورقية حتي يتم إزالة أي زيت يكون متبقي من الباذنجان.

نحضر كبة ونضع كل المكونات السابقة وهي الفلفل الاخضر والثوم والطماطم والتوابل و نفرمها فرم ناعم جدا

بعد ذلك نبدأ في تخليل الباذنجان حيث نضع الحشوة داخل الباذنجان الاسود الذي قمنا بفتحه وقليه

هناك بعض التكات والأسرار التي يجب مراعاتها أثناء عمل الباذنجان المخلل وهي نضع عصير ليمون وخل علي حشو الباذنجان سيؤدي الي وجود طعم لذيذ سيعجبكم كثيرا، كما يمكن اضافة الكزبرة الناشفة في حشوة الباذنجان واضافة الشطة حسب الرغبة فيعطي للباذنجان مذاق خاص.

فوائد الباذنجان

يساعد علي ان يقوم الجسم بامتصاص الحديد ويساعد في تقليل الوزن كما انه يخفض من ضغط الدم، وهو ايضا مضاد للالتهابات ومفيد أيضا بالنسبة لصحة الاطفال، وتوجد فوائد كثيرة للباذنجان لان يعمل علي تقليل نسبة الكوليسترول في الدم ومفيد لصحة القلب والشرايين وهو ايضا مقاوم لمرض السرطان ويمنع الاصابة بمرض التهاب الأعصاب فهو يحتوي علي الفيتامينات والمعادن، يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من الألياف مما يساعد على تقوية الجهاز الهضمي وحمايته من الأمراض، كما أنه يساعد على تحفيز إفراز المعدة مما يساعد في امتصاص المواد الكيميائية والعناصر الغذائية.،يحتوي الباذنجان على كمية قليلة من الحبوب وهو مفيد لمن يعانون من السمنة لأنه يساعد في إنقاص الوزن وحرق السعرات الحرارية،يحافظ الباذنجان على نظام القلب والأوعية الدموية ويحميه ، فضلاً عن حمايته من حوادث الأوعية الدموية الدماغية والسكتات القلبية.