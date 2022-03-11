اعملي احلي كرات حلوي بجوز الهند وبأقل مكونات هتحلي وتوفري في نفس الوقت

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طريقة عمل حلوى الجوز الهند، يعد تحضير الحلويات أساسيات الطهي الاحترافي كما يحتاج صنع الحلويات زوق عالي ومتميز بديلاً عن الخبرة في فنون الطهي، ونجد أن هناك أصناف كثيرة ومختلفة من الحلويات داخل المطبخ فيوجد منها ما يقدم بارداً وبعضها يحضر داخل الفرن وهناك أنواع كثيرة متنوعة ومختلفة، وسوف نذكر من خلال هذا المقال القادم على طريقة تحضير كرات جوز الهند العادية وكذلك طريقة تحضير كرات جوز الهند الفرنسية ويوجد منها أيضاً كرات جوز الهند بإضافة الشوكولاتة. طريقة تحضير كرات جوز الهند المكونات: مقدار ثلاثة أرباع الكوب من الدقيق.

عدد ثلاثة أكواب من جوز الهند.

مقدار كوب من السكر الناعم.

مقدار نصف كوب من الزيت النباتي.

عدد ثلاث حبات من البيض متوسط الحجم.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة أو البودرة.

مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الثلاث بيضات ثم نقوم بالخفق مع إضافة الفانيليا مع الاستمرار في الخفق ثم ننزل بمقدار السكر بالتدريج مع التقليب المستمر بمزيج السكر والبيض والفانيليا.

ثم نقوم بوضع كوب من الزيت النباتي تدريجياً مع مراعاة الاستمرار بالخفق حتي يتجانس الخليط مع بعض ثم نحضر ورق الزبدة، ثم بعد ذلك ننخل كمية الدقيق وكذلك البيكنج بودر ونضيف هذه المكونات إلي الخليط السابق.

ثم نقوم بإضافة الثلاثة أكواب من جوز الهند ثم نخلط جميع المكونات جيداً حتي تحصلي على خليط طري، ثم نحضر الأكواب التي سوف نضع بها الخليط وتغطي الأكواب بورق الزبدة وبعد ذلك نقوم بسكب الخليط داخل هذه الأكواب.

ثم نضع الأكواب على صينية الخبز ثم نقوم بتشغيل الفرن عند درجة حرارة 180 ثم نضع الصينية داخل الفرن لمدة لا تقل عن عشر دقائق إلى تأخذ اللون الذهبي.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها جانبا لتبرد تماماً ونضعها داخل أطباق التقديم وتقدم بالهنا والشفا. كرات جوز الهند بالشوكولاتة المكونات: 2باكو من البسكويت السادة.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الناعم.

مقدار كوب من جوز الهند الناعم غير المحلى.

مقدار نصف كوب من الحليب. طريقة التحضير: نقوم بإحضار إناء ثم نكسر به قطع البسكويت إلي قطع صغيرة ثم نقوم بإضافة الكاكاو وكذلك السكر ومقدار جوز الهند والحليب.

ثم نخلط المكونات جيداً حتى تماماً ويمكن إضافة المزيد من الحليب كلما احتاج الخليط ذلك حتى يتماسك جيداً.

ثم نقوم بتشكيل الخليط إلى كرات ثم نضع الخليط في مقدار جوز الهند حتى يتم تغليف الكرات جيداً بجوز الهند الجاف.

ونضع هذه الكرات داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين ثم نضعها في أطباق التقديم وصحتين وعافيه. عمر شويل - جدة اعملي احلي كرات حلوي بجوز الهند وبأقل مكونات هتحلي وتوفري في نفس الوقت - ثقفني

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