نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه تحضير برجر اللحم مع السجق البلدي في المنزل في المقال التالي

طريقه تحضير برجر اللحم مع السجق البلدي في المنزل والمقادير المطلوبة للتحضير حيث يعد البرجر والسجق من الشهي والذ الوجبات سريعه التحضير والمفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار والتي يمكن أن تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس أو السلطة أو الكاتشب حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل برجر اللحم نصف كيلو غرام من اللحم المفروم.

بصله متوسطه الحجم مقطعه.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة بقسماط مفروم.

نصف ملعقة كبيرة من الزيت.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيره من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيره من السبع بهارات.

رشه قرفة. طريقة تحضير برجر اللحم نبدأ بتحضير وعاء كبير ثم نضع اللحم المفروم مع البصل والثوم مع ملعقه كبيره من صلصة الطماطم والبقسماط والسبع بهارات مع رشه من الملح والفلفل الأسود والقرفة ونقلب الخليط جيدا.

يقسم الخليط إلي قطع متساوية ثم يشكل باستخدام أطباق أو حسب الرغبة.

نحضر مقلاة ونضعها على النار ثم نضيف الزيت ويترك حتي يسخن ثم نضع البرجر ويترك علي النار لمدة دقيقتين تقريباً ثم يقلب على الجهة الثانية حتى يتم الطهي.

كما يمكن استخدام صينيه الفرن بدل من المقلاة ونضه بها القليل من الزبدة أو الزيت ثم نضيف أقراص البرجر ثم نضع الصينية في الفرن علي درجه حراره 180 درجه لمده لا تقل عن ثلاثة دقائق ثم ترفع من الفرن وتقلب أقراص البرجر ونضع الصينية مره اخري وتترك حتي يتم الطهي. المقادير المطلوبة لعمل السجق البلدي كيلو غرام من اللحم المفروم.

ربع كيلو دهن.

ممبار بقري أو ضاني حسب الرغبة.

كوب من الماء.

5 فصوص من الثوم المفروم.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

ملح حسب الرغبة.

بابريكا.

شطه حسب الرغبة.

بصل بودر مع ثوم بودر. طريقه تحضير السجق البلدي نبدأ بفرم اللحم مع الدهن جيدا ثم نضيف كل من الفلفل والكمون والملح والبابريكا والشطه ونخلطهم جيدا.

نضيف الثوم المفروم مع البصل والثوم البودر ثم نضيف الماء بالتدريج مع استمرار بالتقليب أو الخلط حتي يصبح جاهزا للحشو.

نحضر أدوات الحشو ونقوم بتقطيع السجق إلي قطع متوسطه الحجم ثم نبدأ بالحشو.

يوضع السجق في الثلاجة لمده لا تقل عن يوم قبل الاستخدام. عمر شويل - جدة طريقه تحضير برجر اللحم مع السجق البلدي في المنزل

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