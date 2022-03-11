طريقة عمل فشار بالكراميل في المنزل ٬ طريقة عمل الفشار بالكراميل أمر يبحث عنه كثير من الناس ، حيث أن الفشار هو أحد أنواع التسلية التي يمكن صنعها وتقديمها في جميع المناسبات ، وفي التجمعات العائلية والأصدقاء ، وتقوم بعض ربات البيوت بإعداده لأفراد عائلاتهم عندما يفعلون ذلك. اجتمعوا لمشاهدة بعض الأفلام المثيرة والممتعة ، أو بعض المباريات التشجيعية.

طريقة عمل فشار بالكراميل

الفشار من أكثر الأطعمة التي نحبها ، خاصة عند لقاء العائلة والأصدقاء والأحباء. مذاقها رائع وأزمتها تعطي الشعور بالسعادة والرضا ، بالإضافة إلى فوائدها العديدة ومنها خفض مستويات الكوليسترول في الجسم ، وهي رائعة لمن يتبعون الحميات الغذائية. نقدم لكم أدناه طريقة عمل فشار الكراميل.