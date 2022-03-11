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طريقة عمل فشار بالكراميل في المنزل ٬ طريقة عمل الفشار بالكراميل أمر يبحث عنه كثير من الناس ، حيث أن الفشار هو أحد أنواع التسلية التي يمكن صنعها وتقديمها في جميع المناسبات ، وفي التجمعات العائلية والأصدقاء ، وتقوم بعض ربات البيوت بإعداده لأفراد عائلاتهم عندما يفعلون ذلك. اجتمعوا لمشاهدة بعض الأفلام المثيرة والممتعة ، أو بعض المباريات التشجيعية.
طريقة عمل فشار بالكراميل
الفشار من أكثر الأطعمة التي نحبها ، خاصة عند لقاء العائلة والأصدقاء والأحباء. مذاقها رائع وأزمتها تعطي الشعور بالسعادة والرضا ، بالإضافة إلى فوائدها العديدة ومنها خفض مستويات الكوليسترول في الجسم ، وهي رائعة لمن يتبعون الحميات الغذائية. نقدم لكم أدناه طريقة عمل فشار الكراميل.
تحضير الفشار بالكراميل
من خلال هذه الخطوات البسيطة ، يمكنك بسهولة تحضير فشار الكراميل:
سخني الفرن إلى 120 درجة.
تحضير قالبين ، ودهنهما بقليل من الزيت النباتي.
اطبخي الذرة كالمعتاد لكن تجنبي إضافة الملح ثم ضعي الفشار في وعاء كبير.
ضعي السكر والزبدة وشراب الذرة والملح في قدر على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب حتى تبدأ الصلصة في الغليان.
أطفئي النار وأضيفي الفانيليا وبيكربونات الصودا إلى الصلصة.
أضف الصلصة على الفور إلى الذرة المعدة مسبقًا.
قلب الذرة مع الصلصة جيدًا حتى تتغطى كل حبات الفشار.
اخلطي الفشار والكراميل جيدًا حتى تغطي حبات الفشار بالكامل.
وزعي الفشار على القوالب واخبزيها لمدة ساعة في الفرن.
أخرج الفشار من الفرن وحاول باستخدام شوكة تفتيت الحبات الملتصقة ببعضها البعض.
اتركي فشار الكراميل ليبرد جيدًا ، ثم ضعيه في طبق التقديم وقدميه على الفور.
فشار الكراميل والقرفة
سنتعلم طريقة تحضير فشار الكراميل والقرفة بطريقة سهلة وسريعة:
سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت ، وضعي ورق الزبدة على صينية الخبز.
نضع اللوز على ورق برشمان في الصينية ونخبّه في الفرن لمدة عشر دقائق حتى تفوح رائحته.
يوضع قدر كبير على نار متوسطة ويضاف الزيت النباتي.
أضف حبات الفشار إلى الوعاء حتى تبدأ في الظهور ، مع تحريك الوعاء من حين لآخر.
ارفعي القدر عن النار وضعي الفشار على طبق جانبي.
تحضير صلصة الكراميل ، عن طريق صب شراب القيقب في قدر صغيرة ، ورفعها على النار.
اتركي صلصة الكراميل على النار حتى الغليان ، واستمري في الغليان لمدة ثلاث دقائق ، ثم ارفعي القدر عن النار.
في وعاء صلصة الكراميل ، أضيفي زبدة اللوز والفانيليا والملح والقرفة واخلطي المكونات معًا.
نضيف المكسرات المحمصة إلى الفشار ، ثم نسكب فوقها صلصة الكراميل والقرفة.
قلبي الفشار مع الصلصة بملعقة خشبية حتى تمتزج جيدًا.
يُسكب الفشار في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة.
اخبزي الفشار في الفرن لمدة ست دقائق ، ثم حركي صينية الفشار واتركيه يطهى لمدة دقيقتين أخريين.
نخرج الفشار من الفرن ونرش القرفة والملح.
اتركي الفشار يبرد تمامًا قبل التقديم ، ثم قطعيه إلى قطع متوسطة الحجم.
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