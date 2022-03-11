بمكونات مظبوطه وطريقة مضمونه اعملي الكيكه الإسفنجية بطريقه هشه لكل انواع التورت والحلويات

طريقة عمل كيكة الإسفنجية، الكيكة الإسفنجية من الحلويات الغربية التي لها شهرة واسعة انتقلت لبلاد العرب، فأصبحت حلوى مفضلة عند الجميع، هذا بالإضافة إلى أنها سهلة في التحضير ولا تأخذ مكونات كثيرة، والجدير بالذكر أنها تدخل في تحضير التورتة هذا بجانب تناولها بمفردها مع الشاي أو العصائر المختلفة، وهي تشتهر كثيراً في فترة الصباح.

الكيكة الاسفنجية فاطمة ابو حاتى

المكونات:

كوب دقيق منخول.

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر.

كوب زبدة بحرارة الغرفة.

كوب سكر بودرة.

بيضتان.

ملعقة فانيليا صغيرة.

نصف كوب حليب.

طريقة التحضير:

نسخن الفرن على درجة حرارة ٢٠٠.

ثم نحضر صينية كيك وندهنها بزبدة مخلوطة بالدقيق.

بعد ذلك يجب نخل الدقيق وخلطه بالبيكنج بودر وتركهم جانباً.

ثم نخفق السكر مع السمر البودر في المضرب الكهربي ليتكون خليط قوامه كريمي.

نقوم بإضافة البيض ونستمر في الخفق وبعدها نضيف الفانيليا.

في هذه الخطوة نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والحليب ونخفقهم باستمرار.

نضع الخليط في صينية مدهونة بزيت وندخلها للفرن الساخن لمدة ٢٥ دقيقة فقط أو حتى تنضج صينية الكيك.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق ثم ضعيها في طبق التقديم.

قبل التقديم يمكنك رش السكر البودرة على الوجه وقدميها.

طريقة عمل كيكة اسفنجيه

المقادير:

كوب ونصف من الدقيق المنخول.

ربع كوب كاكاو خام.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب زيت.

عدد ٩ بيضات.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ملعقة خل كبيرة.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

الطريقة :

نبدأ بفصل بياض البيض عن الصفار في بوله جافة.

نضع على البياض ملح ونضربهم في الخلاط حتى نحصل على خليط متجانس لونه أبيض.

نحضر الصفار ونضع عليه خل وفانيليا ونخلط البيض ليتكون خليط كريمي، ونضع عليه السكر ونستمر في الخلط ليرتفع الخليط، ونضيف له البياض وزيت قليل ونقلبهم برفق.

نضع على الدقيق بيكنج بودر وكاكاو ونقلبهم جيداً ليختفي الدقيق في الخليط.

نحضر صينيتين مدهونين بالسمن والدقيق، ثم نقسم الخليط على قسمين، نشعل الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة ونضع الصواني علي الرف الأوسط، ثم نغلق الفرن ونتركهم لمدة عشر دقائق.

في النهاية نخرج الصواني من الفرن ونتركهم ليبردوا جانباً، وبعدها ندخلهم الثلاجة لليوم الثاني وبعدها نبدأ التزيين.

كما نعرف جميعاً أن الكيكة الإسفنجية لها الكثير والكثير من الاستخدامات حيث يمكن استخدامها كمادة خام وأساسية لصناعة التورتات بمختلف أنواعها، هذا بالإضافة إلى أنها من أشهر أنواع الكيكات ألهشه التي يفضل الكثيرين تناولها دون إدخالها في أي حلويات أخرى، ويرجع سبب حب الكثيرين لتناولها هو أنها خفيفة للغاية على المعدة وهشه حتى في ملمسها، ويتم تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.