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مقادير وطريقه عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة في المنزل مع سلطة الطحينة بالزبادي بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير حيث تختلف طرق التحضير للمكرونه كما تختلف أنواع الحشو حيث يمكن استخدام الدجاج المقطع أو الجمبري حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة نصف كيلو غرام من المكرونه.

نصف كيلو غرام من اللحم المفروم.

2 ملعقه من الزبدة كبيره.

ربع كوب من الزيت.

ثوم مفروم.

بصله مقطعه أو مفرومه.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

بهارات مشكلة.

طماطم مفرومه مع عصير طماطم.

كسبرة وفلفل حار.

مرقة دجاج طريقه تحضير طاجن المكرونة باللحمة المفرومة نبدأ بوضع طاسه علي نار متوسطه ثم نضيف الزبدة مع ملعقه كبيره من الزيت ثم نضيف ملعقة ثوم مع البصل ونقلب ثم نضيف اللحم المفروم والفلفل الأسود والملح مع رشه من البهارات.

نضع طاسة اخري علي النار ونضيف القليل من الزبدة والزيت ونقوم بإضافة عصير الطماطم وملعقة صلصة الطماطم ونقلبه جيدا ثم نضيف رشه من الملح والفلفل ومرقة الدجاج ونقوم بتقليبهم جيدا حتي تصبح قوام الصلصة متماسك.

نضيف القليل من الصلصة فوق اللحم المفروم في الطاسة ونقوم بالتقليب ونتركها علي النار قليلا ثم ترفع من علي النار.

نضع اللحم المفروم علي المكرونة المسلوقة قبل وضعها في الطاجن ونقوم بالتقليب جيدا.

نحضر طاجن الفرن ونقوم بوضع ملعقه من الزبدة ثم نضيف المكرونة واللحم المفروم ونقوم بوضع القليل من الصلصة.

نضع طاجن المكرونه في الفرن علي درجه حراره 180 درجه ولمده لا تقل عن نصف ساعه تقريبا حتي يتم الطهي جيدا. مقادير عمل سلطة الطحينة بالزبادي علبه من الزبادي.

ربع كوب من الطحينه.

عصير ليمونه.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

ببريكا.

ربع كوب من الماء الساخن.

ربع ملعقه صغيره من الثوم بودر.

شطه حسب الرغبة.

ملعقة بقدونس مفروم. طريقه تحضير سلطة الطحينة بالزبادي نحضر وعاء كبير ثم نضيف كل من الطحينة مع عصير الليمون و الخل مع رشه من الملح والبابريكا والفلفل الأسود والثوم البودر والشطة ونقلب جيدا.

نضيف الزبادي ونقلب حتي يصبح الخليط ناعم ثم يضاف القليل من الماء الساخن بالتدريج مع التقليب حتى نحصل علي القوام المطلوب ثم نضيف رشه من البقدونس المفروم. عمر شويل - جدة مقادير وطريقه عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة في المنزل

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