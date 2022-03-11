نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من عجنتها لحشواتها طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل خطوة بخطوة في المقال التالي

تفضل العديد من السيدات عمل السمبوسة في المنزل عوضا عن شرائها من الخارج حتى وإن كانت صعبة بعض الشيء، فهن يعتمدن على أيديهن وجودتها في صنع الأشياء ومهارتها أيضا، وعجينة السمبوسة تستطيع أي أم عملها في البيت ومن ثم تخزينها في الفريزر وقت الحاجة حيث تعد من الأكلات المشهورة في شهر رمضان المبارك، ويمكن حشوها حسب الرغبة كما يمكن قليها أو وضعها في الفرن، ومن خلال ذلك المقال سوف نشرح لكم طريقة عمل العجينة خطوة بخطوة فتابعوا معنا. مقادير السمبوسة أربعة أكواب دقيق.

ربع كوب من الزيت.

رشة صغيرة ملح.

ربع ملعقة سكر.

ماء دافئ من أجل العجن. خطوات عمل عجينة السمبوسة نضع الدقيق في طبق ونضيف الزيت عليه ونخلط جيدا؛ حتى يمتزج الدقيق مع لزيت جيدا.

نضيف الماء بشكل تدريجي ونقوم بالعجن حتى الحصول على قوام سهل الفرد.

نقوم بترك العجينة حوالي نصف ساعة حتى ترتاح.

نعمل على فرد العجينة رقيقة جدا حسب الاستطاعة.

نقوم بوضع العجينة في صينية تيفال على النار حتى يتغير لون العجينة ثم نقلبها على الوجه الثاني لها.

ثم نستخدم سكين حاد ونقوم بتقطيع جميع طبقات السمبوسة شرائح رقيقة جدا بعرض خمسة أو سبعة سم.

نقوم بحفظها في أكياس ووضعها داخل الثلاجة. مقادير حشو السمبوسة نصف كيلو دجاج مخلي.

بصلة متوسطة.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة كمون.

رشة بابريكا.

فلفل ألوان.

جبنة رومي أو وموتزاريلا أو شيدر طريقة عمل الحشو نقوم بإحضار الدجاجة المخلية وتقطيعها إلى شرائح ويفضل أن تكون رفيعة جدا وصغيرة.

نقوم بتشويحها على النار من خلال ملعقة زيت ثم نضع عليها كمون وفلفل أسود.

نضيف عليها البصل وذلك بعد فرمه جيدا ثم نضيفه على الدجاج ونضع البهارات والملح والبابريكا.

بعد التسوية نقوم بوضع الحشوة داخل السمبوسة.

ثم نضيف لها الجبن للحصول على طعم لذيذ.

ونقوم بدهن صينية بالزيت ثم نرص السمبوسة ونقوم بإدخالها على فرن ساخن مسبقا حتى يصبح لونها ذهبي.

من الممكن أن نقوم بقليها في زيت ساخن ثم تصفيتها من الزيت باستخدام ورق المطبخ.

نقوم بتقديمها لأفراد الأسرة وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة من عجنتها لحشواتها طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل خطوة بخطوة - ثقفني

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