يعتبر مشروب التمر الهندي من المشروبات الباردة حلوة المذاق التي تقدم في شهر رمضان الكريم، حيث أنه يزيد من رطوبة الجسم ويحمي من الجفاف خلال فترة الصيام، كما أنه يتميز بالعديد من الفوائد لصحة الجسم منها تحسين عملية الهضم وإمداد الجسم بالطاقة لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن التي تخلص الجسم من الكسل والخمول الذي يشعر به الصائم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل مشروب التمر الهندي الأصلي أحلى المشروبات الرمضانية.

مكونات مشروب التمر الأصلي



يمكنك تحضير مشروب التمر في المنزل بالمكونات الآتية:-

نصف كيلو من التمر الهندي.

3 أكواب من السكر.

2 لتر من الماء الساخن.

2 لتر من الماء البارد.

طريقة التحضير

مشروب التمر الهندي من المشروبات التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة كالتالي:-

في إناء عميق نضع نصف كيلو من التمر الهندي ولترين من الماء المغلي ويغطي ويترك لمدة ساعتين. ثم نضيف ثلاثة أكواب من السكر ونقلب جيداً ويرفع الخليط على نار هادئة لمدة ساعة مع التقليب من حين لآخر. نرفع الخليط عن النار ثم يصفي بمصفاة واسعة ثم يصفي مرة ثانية بمصفاة ضيقة للحصول على مشروب صافي وخالي من أي رواسب. ثم نضيف إليه لترين من الماء البارد ونقلب جيداً ويترك في الثلاجة لحين الاستخدام.

فوائد التمر الهندي

يتميز مشروب التمر الهندي بالعديد من الفوائد لصحة الجسم، من أهمها ما يلي:-