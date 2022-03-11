نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المايونيز بكل تكاته في المنزل بطعم شهي ولذيذ مثل الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل المايونيز تعد من أسهل الوصفات؛ حيث يعتبر المايونيز من المقبلات التي تعمل على إضافة الطعم والنكهة المميزين للأكلات السريعة، كما يتناوله الكثير مع البرجر والشاورما وكثير من الأطعمة، لذلك يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمله في المنزل، وهي طريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت كبير في عمله، لذلك قد نقدم لكم هذه الوصفة من خلال مقالنا اليوم في سطور قليلة.

طريقة عمل المايونيز بكل تكاته في المنزل

من خلال المكونات التالية سوف يتم عمل المايونيز اللذيذ الذي يعطي طعم مميز لكثير من الأكلات، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

كوب من الزيت النباتي.

عدد 2 من بياض البيض.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

مقدار ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير المايونيز

يمكنك عمل المايونيز اللذيذ بطريقة بسيطة ولا تستهلك وقت كبير في عمله، وإليكم الخطوات التالية حتى يتم الحصول على الوصفة من خلال الآتي:

يتم إحضار الخلاط الكهربائي ونضع به كلا من بياض البيض مع الثوم ويتم خفقه جيدا.

ثم بعد ذلك نضيف الزيت تدريجيا حتى تزيد الكمية ويصبح القوام ناعم وابيض.

ومن ثم نضيف الخل والليمون والملح والفلفل الأسود، ثم نضعه مرة أخرى في الخلاط ليتم خفقه مرة أخرى.

والآن يصبح المايونيز جاهز للاستخدام.

أسرار طريقة عمل المايونيز

لنجاح طريقة عمل المايونيز يجب اتباع الخطوات التالية:

عند عمل المايونيز يجب استخدام البيض بدرجة حرارة الغرفة.

يجب عدم استخدام البيض من الثلاجة، وذلك لأن ذلك يمنع المايونيز من الاستحلاب.

ثم نضيف عصير الليمون لأنه يساعد على تحلل البروتينات.

عندما نضع الزيت لابد من وضعه تدريجيا، حيث أن هذه الخطوة من أهم خطوات نجاح المايونيز.

طريقة عمل المايونيز الصحي بالحليب

يمكنك في هذه الطريقة الاستغناء عن البيض واستبداله بالحليب من خلال المكونات التالية نحصل على مايونيز صحي، وتتمثل مكوناته في الآتي:

نصف كوب من اللبن الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الخل أو الليمون.

كوب من زيت الزيتون.

طريقة تحضير المايونيز الصحي

من خلال الخطوات التالية والمكونات التي تم عرضها لكم يتم عمل هذه الوصفة بنجاح كما يلي: