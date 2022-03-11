اختراع.. طريقة عمل المكرونه في الخلاط بفكرة متخطرش علي بالك ندمت اني جربتها كل يوم ولادي عايزين اعملها

المكرونة في الخلاط من الأكلات المتميزة، والتي يكثر عملها في رمضان، وتحب ربة المنزل أن تقدم الوصفات الشهية والمتنوعة دائما لأفراد أسرتها ومن أهم الأكلات المتميزة والتحليات الباردة تلك التحلية الشرقية وهي مكرونة الخلاط ولتي يتم عملها بسرعة ومكوناتها متاحة، كما أنها تعد من وصفات الحلا الشرقي الخفيفة، والتي تعتبر محتوية على كمية كبيرة من الفوائد نظرا لمكوناتها الأساسية المغذية من المكرونة مع الحليب وبقية المكونات، ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات نوضح أهم المكونات الأساسية مع بيان طريقة التحضير المثالية، والتي من الممكن أن تتبعها كل ربة منزل لعمل وصفة متميزة من مكرونة الخلاط أو مكرونة العزيزية.

مكونات إعداد حلوي العزيزية

المكرونة عندما يتم التحضير لها من خلال الاتباع خطوات بسيطة تشمل من بين مراحلها الضرب بالخلط تكون من الوصفات التي لا تتطلب المجهود الكبير من ربة البيت، ومختلف المقادير الجاري ذكرها تعد من المكونات المتوفرة، والتي من الممكن أن نقوم بإعدادها في البيت وبكل سهولة، ومن أهم المقادير التي لا بد من إدخالها في تلك الوصفة ما يلي في النقاط القادمة، من الممكن أن تحضري المكونات الآتية للحصول على المكرونة العزيزية بطعمها المميز، وأهم المقادير ما يلي في تلك النقاط:

كيس من أي نوع مكرونة متوفر.

لتر من الحليب.

ربع كوب من النشا.

كوب من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقتان من مكون السمن البلدي.

ملعقتان من الزبيب.

طريقة تحضير حلوي العزيزية

من السهل التحضير لوصفة المكرونة من خلال اتباع الخطوات القادمة: