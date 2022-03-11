نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كوكيز الشوفان.. أشهر المخبوزات الصحية بالنكهات المختلفة والطعم الخيالي في المقال التالي
طريقة عمل كوكيز الشوفان، يعد الكوكيز من أفضل أنواع البسكويت التي يتم صنعها وبيعها في مختلف محلات الحلويات لكن جميع ربات المنزل تستطيع أن تصنع البسكويت في المنزل بكل سهولة فبالتأكيد بعد أن نذكر مكونات وطريقة تحضير الكوكيز يصبح الجميع قادر على صنع الكوكيز فى المنزل دون أن تشتريه من الخارج كما يمكنك أن تصنع الكوكيز بنكهات مختلفة فهناك كوكيز بالشوكولاتة وكوكيز بالشوفان وكوكيز بالفواكه لكن هذه الوصفة تتحدث عن صنع الكوكيز بالشوفان.
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مكونات كوكيز الشوفان
بعد أن تصنع الكوكيز تستطيع أن تقدمه أثناء وجبة الإفطار كما يمكنك أن تقدمه نوع من المقبلات الشهية جدا لذلك سوف نعرض المكونات التي تساعدكم في صنع الكوكيز في وقت قصير:
- قم بتحضير كوبان من السكر.
- عليك أن تحضر نصف كوب من الزبدة الذائبة.
- قم بتحضير نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا والتي يجب أن تكون سائلة.
- احضر نصف كوب من الدقيق.
- من الشوفان عليك أن تحضر كوبان.
- رشة ملح.
- من الباكينج بودر عليك أن تحضر نصف ملعقة صغيرة الحجم.
- احضر بيضة مخفوقة.
- من الزبيب عليك أن تحضر نصف كوب ويحب أن يكون مفروم.
- احضر من عين الجمل نصف كوب.
طريقة تحضير كوكيز الشوفان
- احضر وعاء ثم قم بوضع به جميع المكونات الجافة وقلبهم جيدا.
- ضع البيضة والفانيليا السائلة والحليب وتخلط المكونات سويا حتى تصبح العجينة متماسكة.
- عليك أن تقوم بتقطيع العجينة وبعد ذلك عليك أن تصنعهم على هيئة كرات.
- قم بفرد الكرات جيدا حتى تصبح حجمها ملائم لصنع الكوكيز.
- احضر صينية ثم قم بدهنها جيدا وبعد ذلك عليك أن تضيف الكوكيز إلى الصينية.
- عليك أن تدخل هذه الصينية بداخل الفرن على درجة حرارة معتدلة.
- اترك الكوكيز لمدة ربع ساعة وبعد ذلك قم بإخراج الصينية.
- ضع الكوكيز جانيا حتى يبرد قليلاً ثم تناوله بعد ذلك.
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