أنجح طريقة إعداد الحواوشي البيتي بالتوابل والتحابيش المخصوصة

أنجح طريقة إعداد الحواوشي البيتي، من أفضل الأكلات التي يتم صناعتها في مصر والبلدان العربية هي الحوواشي حيث يتم الإقبال على تناوله بصورة كبيرة جدا كما أنه من الأكلات التي يتم صنعها في وقت قصير لذلك فإنه أكثر الأكلات المحبوبة والمرغوبة في جميع المنازل المصرية حيث أنه من السهل جدا أن يصنع في المنزل دون الحاجة لشرائه من الخارج وذلك بسبب طريقة التحضير والمكونات التي سوف نتحدث عنها فى هذا المقال والتي تمكنك من صنع الحواوشي باحترافية شديدة.

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مكونات صنع الحواوشي في المنزل

لكي تستطيع أن تصنع الحواوشي عليك أن تتبع الخطوات وأن تحضر المكونات التي تمكنك من صنع هذه الاكلة اللذيذة ومن التجربة الأولى سوف تصنعها بطريقة ناجحة لذلك احضر المكونات الآتية:

في البداية قم بتحضير عيش بلدي.

ومن اللحمة المفرومة عليك أن تحضر نصف كيلو.

قم بتحضير من البصل ثمرة واحدة وعليك أن تبشرها جيدا.

احضر ثمرة طماطم وقم ببشرها.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

البهارات التي تستخدم في صنع الحواوشي.

قرن فلفل أخضر ويمكنك أن تحضره حار لكن حسب الرغبة.

احضر قطع من اللية.

ورق الزبدة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة تحضير الحواوشي