أنجح طريقة إعداد الحواوشي البيتي بالتوابل والتحابيش المخصوصة

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أنجح طريقة إعداد الحواوشي البيتي، من أفضل الأكلات التي يتم صناعتها في مصر والبلدان العربية هي الحوواشي حيث يتم الإقبال على تناوله بصورة كبيرة جدا كما أنه من الأكلات التي يتم صنعها في وقت قصير لذلك فإنه أكثر الأكلات المحبوبة والمرغوبة في جميع المنازل المصرية حيث أنه من السهل جدا أن يصنع في المنزل دون الحاجة لشرائه من الخارج وذلك بسبب طريقة التحضير والمكونات التي سوف نتحدث عنها فى هذا المقال والتي تمكنك من صنع الحواوشي باحترافية شديدة.
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مكونات صنع الحواوشي في المنزل
لكي تستطيع أن تصنع الحواوشي عليك أن تتبع الخطوات وأن تحضر المكونات التي تمكنك من صنع هذه الاكلة اللذيذة ومن التجربة الأولى سوف تصنعها بطريقة ناجحة لذلك احضر المكونات الآتية:
- في البداية قم بتحضير عيش بلدي.
- ومن اللحمة المفرومة عليك أن تحضر نصف كيلو.
- قم بتحضير من البصل ثمرة واحدة وعليك أن تبشرها جيدا.
- احضر ثمرة طماطم وقم ببشرها.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة من الملح.
- البهارات التي تستخدم في صنع الحواوشي.
- قرن فلفل أخضر ويمكنك أن تحضره حار لكن حسب الرغبة.
- احضر قطع من اللية.
- ورق الزبدة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
طريقة تحضير الحواوشي
- أولا قم بتحضير وعاء وضعه على النار بعد ذلك قم بإضافة الزبدة إلى هذا الوعاء.
- بعد ذلك عليك أن تضيف اللحمة المفرومة وقم بتقليبها جيدا.
- انتظر حتى يتحول اللون إلى اللون البني الفاتح وبعد ذلك قم بإضافة البصل المبشور والفلفل والطماطم المبشورة.
- ضع القليل من الماء ثم بعد ذلك قم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات اللازمة.
- اترك اللحمة حتى تنضج تماما وبعد ذلك قم بإغلاق النار وانتظر حتى تبرد اللحمة قليلا.
- احضر الخبز ثم قم بفتحه من على الجانب بعد ذلك قم بوضع اللحمة بداخل هذا الرغيف.
- ضع قطعة من اللية بداخل الرغيف ثم قم بملء الخبز بأكمله حتى تنتهى الكمية.
- ضع الحواوشي في صينية داخل الفرن وانتظر حتى يتغير لون الخبز.
- بعد ان يظهر اللون الذهبي قم بإخراج الحوواشي وضعه للتقديم
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