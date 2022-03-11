عمل عجينة الكريب بطريقة الخلاط السريعة.

طريقة عمل الكريب في الخلاط، الكريب من الأكلات السريعة التي أصبح لها شعبية كبيرة في المطاعم والشوارع المصرية، حيث يعد الكريب من الأكلات التي يمكن عملها حلو او حادق، ولكن ما ينتشر ويتداول بكثرة هو الكريب الحادق، حيث يعتبر الكريب الحادق هو الكريب الحلو مع اختلاف طبيعة الحشو، ولكن كلا النوعين يتفقوا في مكونات العجينة وأيضا كيفية عملها، حيث يعتبر الكريب من أسفل الوصفات التي يمكن عملها بسهولة وأيضا يمكنك عملها بأكثر من طريقة، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل عجينة الكريب بسهولة، حيث الجميع يجد صعوبة في تحضير عجينة الكريب باستخدام اليدين، لذلك سنقوم باستخدام الخلاط حتى نحصل على عجينة الكريب في. بت قصير وبطريقة بسيطة.

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مكونات عمل عجينة الكريب وأيضا ما هو الحشو المناسب

يعتبر عجينة الكريب مناسبة لجميع الأطعمة وأيضا لجميع الأنواع، حيث يمكنك عمل أكثر من الحشو من نفس العجينة دون الحاجة إلى استعمال أو تحضير عجينة أخرى، لذلك سنقدم لكم في هذه الفقرة مكونات عمل عجينة الكريب في الخلاط وأيضا ماهي طريقة الحشو المناسبة:

كوبين من الدقيق، يمكنك إضافة كوب أخر حسب الكمية التي تريدين تحضيرها، وأيضا تقومي بإضافة زيادة من المكونات تناسب زيادة كمية الدقيق.

بيضتين.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة فانيليا.

كوب من اللبن

يمكنك حشو الكريب بأنواع اللحوم المختلفة عن طريقة تحميرها أو تشويحها، ويتم إضافة الفلفل والبصل والطماطم والخس وبقية الخضار ويكون عبارة عن مقطع الشرائح، مع إضافة حبات الزيتون المقطعة.

يمكنك حشو الكريب الحلو عبارة عن وضع صوص النوتيلا مع شرائح الفراولة والموز.

طريقة عمل عجينة الكريب في الخلاط

نقوم بوضع اللبن في الخلاط مع البيض والملح والسكر والفانيليا، ثم تشغيل الخلاط ويتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي مع تشغيل الخلاط حتى تمتزج المكونات جيدا، ثم تقومي بوضع طاسة مسطحة على النار بها رشة زيت ثم وضع العجينة ويتم فردها حتى تغطي الطاسة، الانتظار لفترة صغيرة وقلبها على الوجه الآخر، يتم تكرار العملية حتى تنتهي الكمية، ثم تبدأي في الحشو.