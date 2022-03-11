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طريقة شوي لحم الخروف في الفرن في المنزل ٬ من ألذ طرق ووسائل تحضير اللحوم لما لها من فوائد عظيمة ومغذيات مفيدة ، ومعظم ربات البيوت يضيفن المزيد من التوابل للحوم ليجعلها تبدو لذيذة ولذيذة أكثر ، فاللحوم معروفة بفوائدها العديدة ، ومفيدة للغاية العناصر الغذائية. مهم مثل فيتامين ب.
شوي لحم الخروف في الفرن
تشتهر العديد من الدول بإعداد لحم الضأن المحمص بطريقة لذيذة ومميزة ، حيث يقبل المسلمون في العديد من الدول العربية أكل لحم الضأن ، حيث أنه طعامهم الرئيسي والمفضل. سيدتي كيف تشوي الضأن في الفرن بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة.
تحضير لحم الخروف المشوي في الفرن
- سنتعلم طريقة تحضير لحم الضأن المشوي بالفرن: سخني الفرن مسبقًا إلى 450 درجة مئوية وضعي رف الفرن في الثلث السفلي من الفرن.
- يُمزج الثوم وإكليل الجبل والزعتر وملعقة كبيرة من الزيت في وعاء صغير ويتبل بالملح والفلفل.
- افركي جميع جوانب اللحم بخليط إكليل الجبل.
- تخلط البطاطس مع باقي الخليط وتتبل بالمزيد من الملح والفلفل.
- نضع لحم الغنم فوق البطاطس ، ونضعها في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى يشوى اللحم تمامًا.
- نخرج اللحم المشوي من الفرن ونضعه في طبق التقديم ونزينه بشرائح الطماطم والبصل والفلفل الأخضر.
شوي لحم الخروف بالخضار
سنتعلم طريقة تحضير لحم الضأن المشوي مع الخضار في الفرن:
- سخني الفرن إلى 190 درجة مئوية. اخلطي الثوم والسماق والأوريغانو والزيت في وعاء صغير.
- اصنع شقوقًا صغيرة على سطح لحم الضأن باستخدام سكين حاد.
- يتبل اللحم بالملح والفلفل الأسود.
- يُوزّع مزيج السماق فوق لحم الضأن ويُفرك جيداً على جميع أجزائه.
- ضعي لحم الضأن على رف الفرن في طبق غير لاصق ، واشويه لمدة 20 دقيقة. تُمزج جميع الخضار في مقلاة غير لاصقة وتُرش بالزيت وتتبل بالملح والفلفل الأسود.
- قلبي الخضار جيدًا معًا حتى تتبل بالبهارات.
- اخفضي حرارة الفرن إلى 180 درجة مئوية. ضعي مقلاة الخضار في الفرن واطهيها ، مع تقليبها كل 15 دقيقة ، اتركي لحم الضأن يرتاح لمدة 45 دقيقة أخرى.
- يُخرج اللحم من الفرن ويترك لمدة 10 دقائق قبل تقطيعه.
- قدمي لحم الغنم مع الخضار المشوية والبقدونس وشرائح الليمون.
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