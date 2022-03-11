نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة عمل السينامون رول في المنزل بنفس طعم محلات سينامون الشهيرة في المقال التالي
وصفة عمل السينامون رول في المنزل، السينابون من الحلويات السويسرية التي لاقت شهرة واسعة في العالم العربي وبالأخص مصر، حيث أصبح الكثير من المطاعم تعمل على تقديم السينابون مما لاقى الكثير من الحب وأيضا الشهرة الواسعة، حيث تتميز حلوى السينابون بالمذاق الجيد وأيضا الحلوى ذات العجينة الهشة والطرية جدا، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل السينابون في المنزل بطريقة جيدة وبسيطة كما أيضا سنقدم لكم المكونات حتى تستطيعي عمل السينابون بسهولة وتحصلي على نتيجة رائعة، حيث تكمن حلاوة السينابون في كيفية تحضير العجينة، كما أن السينابون يتم إضافة عليه طبقة خارجة من صوص الكراميل وصوص الكريمة ويمكنك إضافة الصوص المعين التي تميل إلى حبه أو ترغب به.
مكون رائع لو وضعتيها في عجينة الكيك للحصول على أجمل كيكة هشة
مكونات عمل حلوى السينابون
السينابون تعتبر المكونات الداخلة به تمثل أغلب المكونات التي يتم من خلالها عمل أنواع أخرى من الحلويات ولكن السينابون يختلف بعض الشيء لذا يتوجب علينا معرفة المكونات اللازمة حتى نحصل على سينابون وذو طعم شهي :
- ربع كوب من الماء الدافئ.
- معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- 2 بيضة.
- نص معلقة فانيليا او كيس مغلف من الفانيليا.
- نصف كوب من اللبن.
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- رشة صغيرة ملح.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- معلقتان كبيرتان ونصف زيت نباتي.
بالنسبة للحشو تستخدمي
- نصف كوب من السكر.
- ربع كوب من القرفة.
- ملعقة صغيرة زبدة.
طريقة تحضير السينابون
- نضع الخميرة والسكر والزبدة في الماء، ثم يترك الخليط لمدة صغيرة تترواح ما بين الخمس دقائق والسبع دقائق.
- نقوم بإضافة البيض إلى الخليط.
- يتم استخدام العجانة لتسهيل العجن نضع كل المكونات الجافة ثم إضافة السائل إليهم مع تشغيل العجينة حتى تصبح متماسكة.
- نقوم بإخراجها وجعلها ترتاح لمدة ساعة.
- بعد انقضاء الوقت نقوم بإخراج العجينة ودهنها بالزبدة والزيت، ثم تغطيتها وجعلها ترتاح لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نقوم بفردها بالنشابة ثم وضع طبق من القرفة ثم لفها رول.
- يتم تكرار العملية حتى تنتهي الكمية.
- يتم رصها في صينية بينهم مسافة ثم تغطية الوجه بالزبدة.
- يتم وضع الصينية لفترة ترتاح تساوي ربع ساعة حتى يسخن الفرن على درجة حرارة عالية 180.
- نقوم بإدخال الصينية والانتظار حتى تستوي ثم تقديمها.
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