طريقة معجزة باستخدام القرنفل لتطويل الشعر.. وصفة سحرية مضمونة المفعول

طريقة معجزة باستخدام القرنفل لتطويل الشعر، يعرف عن القرنفل فوائده العديدة التي يقدمها للجسم وأيضا الشعر، حيث الجميع من كلا الجنسين سواء كان ذكور أو إناث يبحثن حول طريقة تعمل على زيادة كثافة الشعر وأيضا تطويله وهذه الميزة تبحث عنها السيدات بكثرة، حيث يعتبر حوس الشعر الطويل يوجد عند السيدات بشكل أكبر، لذلك السيدات يبحثن دائما على وصفة طبيعية تساعدهم في تطويل الشعر دون الحاجة الى المستخدمات الطبية التي يكون سعرها مبالغ فيه لذلك نحن نبحث لكم عن طريقة تكون لها نتائج فعالة وأيضا تكون ذات سعر منخفض يلائم جميع الفئات، لذلك سنقوم بتقديم لكم وصفة ذات نتائج فعالة وأيضا في متناول الجميع كما يوجد بها العديد من المعادن والعناصر التي يحتاج لها الشعر.

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تحضير وصفة منقوع القرنفل لتطويل الشعر

نقوم بوضع ماء على النار حتى الوصول إلى درجة الغليان.

بعد ذلك نقوم بإضافة القرنفل إلى الماء المغلي وتكون الكمية تساوي تقريبا ملعقتين من القرنفل، بعد إضافة القرنفل نقوم بالتقليب الجيد حتى يمتزج الخليط جيدا.

نقوم بإضافة ملعقة من زيت اللوز إلى إلى خليط القرنفل ولكن إحرص على أن يكون الخليط في درجة حرارة باردة، بعد إضافة زيت اللوز الى القرنفل.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء ثم تسريح الشعر بمشط خشب واسع، نقوم بوضع الخليط على الشعر من بداية منبت الشعر حتى نهاية الأطراف مع الحرص على وصول السائل إلى الشعر بأكمله.

وصفة زيت القرنفل