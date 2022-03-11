مكون رائع لو وضعتيها في عجينة الكيك للحصول على أجمل كيكة هشة

للحصول على أجمل كيكة هشة، الكيك الهش من مميزات الكيكة التي يحاول الكثير من السيدات وربات المنزل الوصول إلى طريقة عملها، حيث تعتبر الكيكة الهش أكثر أنواع الكيك التي يحبها الكثير منا، لسهولة تشكيلها وأيضا حشوها كما أنها تذوب في الفم عند تناولها، لذلك سنحاول تقديم لكم طريقة عمل الكيك الهشة في المنزل بسهولة وأيضا عليكم بمتابعة الخطوات حتى تحصلي على نتيجة جيدة وفعالة، حيث تعتبر الكيكة الهشة حتى تحصلي عليها عليك بتحضيرها بشكل وطريقة معينة تجعلها هشة وطرية من الداخل، لذلك سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل الكيكة الهشة من الداخل وعليكم متابعة طريقة العمل وتطبيق الخطوات.

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مكونات عمل الكيكة الهشة بسهولة

البعض يحاول الوصول إلى طريقة عمل الكيكة الهشة بسهولة، حيث توجد الكثير من الوصفات التي تساعدك في إخراج كيكة هشة وبسيطة، ولكن نحن قمنا باختيار افضل وأسهل طريقة وبمكون واحد فقط، وفي هذا الفقرة نقدم مكونات عمل الكيكة الهشة في المنزل بسهولة :

كوب من اللبن.

كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر.

نصف كيلو زبدة.

كيس بيكنج بودر.

كيسين فانيليا.

علبتين من الزبادي في حالة الاستغناء عن اللبن.

يمكنك تزيين الكيكة بأكثر من طريقة مثل أن تضعي كريمة بين الطبقات وعلى الوجه، وأيضا يمكنك وضع صوص الشوكولاتة أو صوص الكريمة والعديد من صوص الحلويات الذي يمكنك استخدامه، يمكنك أيضا وضع حبيبات الفاكهة وتزيينها.

طريقة عمل كيكة هشة بإضافة مكون واحد