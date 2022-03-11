نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطتي السحرية لازالة شعر الوجه والجسم في خمس دقايق فقط بمكونين موجودين في مطبخك ستذهلين من النتيجة في المقال التالي

نستخدم وصفات عديدة منها الطبيعية ومنها غير طبيعية المهم انها تزيل الشعر الزائد وتخلصنا منه، ولكن كيف وان كانت الوصفات لا تعطينا نتيجة امنه وبدون الم، ففي جميع الوصفات التي قد كنت استخدمتيها من قبل لابد ان شعرتي بالالم وكان يوجد اثار للشعر ايضا ، أما هنا في وصفتنا سيدخل بها الفازلين الذي اذا اضاف الي وصفات ازالة الشعر حاز على رضاكم وكان ذو نتيجة مضمونة، مع اضافة بعض المكونات الطبيعية يصبح مزيل شعر طبيعي يزيل الشعر من الجذور وبدون الم ، كما يستخدم لإزالة شعر الوجه والجسم والبكيني فهذه الخلطة امنه وغير مضرة للجلد واليكم خليط الفازلين لازالة شعر الوجه. طريقة عمل خلطة الفازلين والكركم لازالة شعر الوجه والجسم مكونات خلطة الفازلين لازالة شعر الوجه : نصف ملعقة من الفازلين

ملعقة من دقيق الحمص

١/٢ ملعقة من الكركم

ثلاث ملاعق من اللبن السائل طريقة استعمال خلطة الفازلين : في وعاء قومي بخلط الفازلين ودقيق الحمص و الكركم واللبن السائل حتى يتجانس الخليط

ثم قومي بفرد خليط الفازلين على البشرة او المنطقة المراد ازالة الشعر منها باتجاه نمو الشعره

ثم اتركي الخليط حتى يجف تماما

ثم قومي باازالة الخليط بعكس اتجاه الشعر الزائد حتى يزال جيدا

ثم اشطفي المنطقة بالماء البارد حتى يقفل المسام وجففيها جيدا

كما ان كثرة استعمال هذا الخليط دوما يعمل على تقليل نمو الشعر بضعف بصيلاته ، كما يستخدم الكركم كثيرا في الهند تستخدمه النساء لازالة الشعر الزائد هو ومكون الدقيق القمح. استخدامات الفازلين للعناية اليومية يستخدم الفازلين لتكثيف وتطويل الرموش ويجعلها تبدو اطول واكثف مثل الماسكرا ، وهذا بااستخدام اعواد قطنية تغمس في الفازلين وتمسح بها الرموش بها قبل النوم وستلاحظين الفرق كما ان من تعاني من حاجب خفيف وشعيرات قليلة يمكن تمشيط الجواجب بالفازلين وستلاحظين النتيجة سريعا يعمل الفازلين كمرطب للبشرة ولليدين لتنعيم والترطيب العميق. كما يعمل كمقشر للبشرة والشفايف عن طريق مزج قليل من السكر والفازلين وفرك المنطقة لتنعم. كما يعمل الفازلين كمقوي للاظافر الضعيفة والجافة كما يصنع منه روج طبيعي مع مزج الايشادو والفازلين. عمر شويل - جدة خلطتي السحرية لازالة شعر الوجه والجسم في خمس دقايق فقط بمكونين موجودين في مطبخك ستذهلين من النتيجة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطتي السحرية لازالة شعر الوجه والجسم في خمس دقايق فقط بمكونين موجودين في مطبخك ستذهلين من النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.