مناعة قوية لجسمك أنتي وأبناءك لو تناولتي أحد هذه المشروبات يوميا اعرفيها الآن

يتكون جهاز المناعة من شبكة من الخلايا والأنسجة وجهاز المناعة هو الجهاز المسؤول عن حماية الجسم من أي مواد تضر الجسم أو أي عدوى، ويتكون جهاز المناعة من كرات دم بيضاء والطحال ونخاع العظم والغدة الزعترية والعقد والأوعية اللمفاوية لذلك يجب الاهتمام جهاز المناعة، والعمل على تقويته من خلال ممارسة التمارين الرياضية وتناول المكملات الغذائية واستخدام الزيوت العطرية واختيار الأطعمة الكاملة والمفيدة، كما نستطيع أن نحمي جهاز المناعة من خلال المشروبات الطبيعية.

أنواع المناعة في جسم الإنسان

تختلف أنواع المناعة يوجد ثلاث أنواع من مناعة الإنسان ومنها المناعة الطبيعية والمناعة المستعارة والمناعة المكتسبة، حيث أن المناعة الطبيعية هي المناعة التي يولد بها الإنسان وهي عبارة عن نوع حماية طبيعية للإنسان مثل الجلد الذي يعمل كحاجز حتى يمنع دخول أي جراثيم إلى الجسم، كما يساعد هذا النوع من المناعة على التعرف على أي أجسام خطيرة وغريبة قد تضر بالجسم.

ويوجد مناعة مكتسبة وهي المناعة التي يكتسبها الإنسان مع الوقت وتقوم بحمايته من الكثير من الأنواع من الجراثيم التي تهاجم الأجسام المضادة، أما بالنسبة للمناعة السلبية فهي المناعة التي يستعين بها الجسم من مصدر آخر، ولكن هذه المناعة لا تستمر إلى الأبد ومن أمثلتها حين يكون الجنين في رحم الأم يستقبل أجسام مضادة من خلال المشيمة أو من خلال حليب الثدي أثناء الرضاعة.

عصائر طبيعية تعمل على تعزيز جهاز المناعة