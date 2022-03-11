الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت برازق الهشة و المقرمش يذوب بالفم على الطريقة الشامية

الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت البرازق الهش المقرمش من أكثر الوصفات الشامية التي تمتع بطعمها اللذيذة و البسيطة كما أنه من البسكويت الخفيف و الهشة و المقرمش لذلك يعشقه عدد كبير جداً من الأشخاص، كما يعد من أكثر المقبلات المغذية وهذا لأن يتكون من السمسم وهو تحتوي على فوائد غذائية كثيرة، وهناك العديد من الطرق لتحضير بسكويت البرازق ولكننا اليوم حرصنا على تقديم الطريقة الشامية السورية الأصلية لتحضير البسكويت من المنزل بأبسط المكونات.

مقادير بسكويت البرازق

تسعى الأمهات وربات البيوت دائما على التنوع في تقديم المقبلات و الوصفات لكى بتناولها أفراد أسرتها، ولان البسكويت من أهم المقبلات التي لابد من تواجدها في جميع المنازل، تحرص الأمهات على تحضيره بشكل دائم ومن هنا حرصنا على تقديم طريقة نوع أخرى من البسكويت يختلف تمامًا عن الأنواع المعتادة وهو بسكويت البرازق، و المكونات هي:

3 أكواب ونصف من الدقيق (500 جرام).

كوب من السمن البلدي الطربة (250 جرام).

نصف كوب من السكر (100 جرام).

3 معالق كبيرة من الشربات الثقيل.

2 كوب من السمسم (300 جرام).

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

طريقة تحضير بسكويت البرازق