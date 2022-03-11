الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت برازق الهشة و المقرمش يذوب بالفم على الطريقة الشامية

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الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت البرازق الهش المقرمش من أكثر الوصفات الشامية التي تمتع بطعمها اللذيذة و البسيطة كما أنه من البسكويت الخفيف و الهشة و المقرمش لذلك يعشقه عدد كبير جداً من الأشخاص، كما يعد من أكثر المقبلات المغذية وهذا لأن يتكون من السمسم وهو تحتوي على فوائد غذائية كثيرة، وهناك العديد من الطرق لتحضير بسكويت البرازق ولكننا اليوم حرصنا على تقديم الطريقة الشامية السورية الأصلية لتحضير البسكويت من المنزل بأبسط المكونات.
مقادير بسكويت البرازق
تسعى الأمهات وربات البيوت دائما على التنوع في تقديم المقبلات و الوصفات لكى بتناولها أفراد أسرتها، ولان البسكويت من أهم المقبلات التي لابد من تواجدها في جميع المنازل، تحرص الأمهات على تحضيره بشكل دائم ومن هنا حرصنا على تقديم طريقة نوع أخرى من البسكويت يختلف تمامًا عن الأنواع المعتادة وهو بسكويت البرازق، و المكونات هي:
- 3 أكواب ونصف من الدقيق (500 جرام).
- كوب من السمن البلدي الطربة (250 جرام).
- نصف كوب من السكر (100 جرام).
- 3 معالق كبيرة من الشربات الثقيل.
- 2 كوب من السمسم (300 جرام).
- كوب ونصف من الماء.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
طريقة تحضير بسكويت البرازق
- أولاً نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع كوب من الماء وربع كوب من السكر و ملعقة من الخميرة.
- نقلب كافة هذه المكونات حتى يذوب مع بعضهم و يمتزجا.
- بعد ذلك نقوم بخلط الدقيق و ربع كوب من السكر مع بعضهم ثم نضيفهم على خليط الخميرة.
- نقلب هذه المكونات مع بعضهم البعض، ثم نقوم بعمل حفرة في العجينة..
- نضيف كمية السمن على الخليط ونبدأ بخلط العجينة بملعقة.
- بعد ذلك نضيف الماء على خليط البسكويت مع التقليب المستمر حتى تلم العجينة.
- نرش القليل من الدقيق على رخامة المطبخ ونقوم بوضع خليط البسكويت ونغطيه بكيس نايلون ونتركها ترتاح لمدة ساعة.
- بعد ذلك نضع طاسة على النار ونقوم بتحميص السمسم على نار متوسطة وعندما يتحمص نرفعه من على النار و نضع 3 معالق من الشربات ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا ويصبح خليط لزج.
- نقوم بتشكيل خليط البسكويت إلى قطع متوسطة الحجم.
- نأتي بقطع البسكويت ونضعها في خليط السمسم من الجانبين.
- ثم نقوم بالضغط على قطع البسكويت حتى يأخذ الشكل الدائري.
- نرص قطع بسكويت البرازق في صينية الفرن ونقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق مع متابعة البسكويت كل فترة لكي لا يحترق.
- نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نحركه ونقوم برصها في طبق التقديم وبالصحة والهنا.
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