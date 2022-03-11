أسهل طريقة لتحضير بيتزا المقلاة السريعة بحشوة لذيذة بمكونات متوفرة في جميع المنازل

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اسهل طريقة لتحضير بيتزا المقلاة السريعة، البيتزا أصبحت من أحلى الوجبات السريعة المحببة لدى الجميع، حيث يرجع أصل البيتزا إلي دولة إيطاليا وهناك العديد من الطرق لتحضيرها، واشتهرت كثيرا طريقة تحضير بيتزا المقلاة السريعة لن تجدي أسرع ولا أسهل من هذه الطريقة لإعداد أحلى وأطعم بيتزا، لن تحتاج هذه الطريقة فرن او عجن أو تخمير فقط في الخلاط الكهربائي قومي بتحضير العجينة ويتم تسويتها في المقلاة خلال 10 دقائق ستحصلين على بيتزا شهية ولذيذة أحلى من المطاعم.
مقادير بيتزا المقلاة السريعة
أصبحت البيتزا من أكثر الوجبات السريعة التي نقوم بتناولها و تحضيرها في المنازل وهذا لأنها من الوجبات السهلة والخفيفة ويمكن اضافة حشوات عديدة، ولكن الطريقة الأصلية للبيتزا قد تحتاج إلى مجهود وتعب من العجن و التخمير و الفرن، ولهذا سنقدم لكم أسرع وأسهل طريقة لعمل بيتزا المقلاة بدون فرن أو عجن، وسنبدأ بتقديم المكونات وهي:
- كوب ونصف من الدقيق.
- 3 معالق كبار حليب بودر.
- ملعقة صغيره الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.
- فلفل أسود
- كوب وربع ماء.
- ربع كوب من الزيت الزيتون.
الحشوة
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- صلصة الطماطم الخاصة بالبيتزا.
- شرائح بصل.
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- شرائح فلفل ألوان.
- ملح.
- فلفل أسود.
- جبنة مشكلة.
طريقة تحضير بيتزا المقلاة السريعة
- في البداية نحضر الحشو نضع في طاسة القليل من الزيت وعندما يسخن نقوم بإضافة شرائح البصل ونقلبهم على النار حتى يذبل قليلاً.
- نضيف اللحم المفروم على البصل ونقلبه على نار عالية حتى يتغير لون اللحم ونضع القليل من الملح و الفلفل الأسود.
- نضع الثوم المفروم ونقلبه مع المكونات.
- ثم نضع الفلفل الالوان و نقلبهم مع بعضهم ونرفعها من على النار ونتركها حتى تهدأ على جنب.
- بعد ذلك نبدأ بتحضير العجينة نأتي بالخلاط الكهربائي.
- نقوم بوضع كوب ونصف من الدقيق و 3 معالق من الحليب البودر و الخميرة و السكر والملح و الزعتر.
- نقلب هذه المكونات مع بعضهم.
- بعد ذلك نضيف الماء والزيت على المكونات الجافة ونقوم بضرب هذه المكونات جيداً في الخلاط حتى نحصل على عجينة سائلة مثل عجينة الكريب.
- نضع طاسة مسطحة على النار ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها على نار هادئة.
- بعد أن تسخن المقلاة والزيت نقوم بسكب جزء من خليط البيتزا في المقلاة.
- نهدئ النار ونتركها حتى يصبح سطح العجينة ناشف.
- بعد ذلك نوزع صلصة الطماطم و حشو اللحم المفروم و نوزع الجبنة المشكلة.
- نغطى الطاسة ونتركها حتى يتم تسوية البيتزا و تتحمر من الأسفل.
- بعد ذلك نرفعها من على النار ونقدمها في طبق التقديم ونستمر هكذا حتى ننتهي من خليط البيتزا وتقدم ساخنة بالصحة والهنا.
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