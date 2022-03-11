طريقة تحضير خلية النحل بالجبن بعجينة هشة وطرية تشبه القطن

طريقة عمل خلية النحل بالجبن، هي من الوصفات التي يزداد الإقبال عليها باستمرار في الأوقات المختلفة، كما أنه يزداد البحث بشكل كبير للغاية من قبل الأمهات على طريقة تحضيرها، وهذا حتى يمكن إعدادها في البيت بسهولة، وتقدم للعائلة في الأوقات المختلفة سواء في وجبة الإفطار أو وجبة العشاء بجانب المشروبات الساخنة المختلفة، وتتميز فطيرة خلية النحل بقوامها الهش والذي يشبه القطن تماماً، كما يمكن تحضير العجينة ويتم حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة، سواء بالعجوة أو بالنوتيلا أو بالجبن، ونطلعكم عن طريقة عمل خلية النحل بالجبن في البيت.

طريقة عمل خلية النحل بالجبن

تعتبر المعجنات بشكل عام من الأطعمة المحببة جداً من الجميع، وهناك الكثير من أنواع وأصناف المعجنات ذات الطعم الخطير جداً، وفطير خلية النحل من أشهر أنواع المعجنات التي عرفت في العالم كله، والتي تتميز بطعم خطير يعشقه الكبار قبل الصغار، وهي سهلة التحضير ولا تحتاج لوقت وجهد كبير كما تعتقد ربات البيوت.

مكونات عمل خلية النحل بالجبن

مقدار كيلو ونصف دقيق.

كيس من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة خل أبيض.

نصف كوب زيت.

كوب ماء دافئ للعجن.

نصف كوب لبن بودر.

القليل من الملح.

حشو خلية النحل بالجبن

جبنة رومي.

جبنة موتزريلا.

تزيين خلية النحل بالجبن

حبة البركة.

سمسم.

طريقة تحضير خلية النحل بالجبن

نحضر بولة فارغة وواسعة، ونضع بها الدقيق مع الخمير والملح وتقلب المكونات.

نصيف مقدار السكر واللبن البودر، ونقوم بالتقليب من جديد.

نضع مقدار الزيت والخل والماء الدافئ، ونبدأ في العجن الجيد وهذا للحصول على عجينة طرية متماسكة.

تدهن العجينة بالقليل من الزيت، وتغطى بالورق الاستريتش، وتترك في مكان دافئ حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.

تقطع العجينة لكرات صغيرة الحجم، ويتم وضع الحشو فيها وتكور من جديد.

نحضر صينية وتدهن بالقليل من الويت ويرص الكرات بجانب بعضها.

تترك العجينة من جديد لمدة نصف ساعة حتى تتخمر.

يرش على الوجه حبة البركة والسمسم، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة لتنضج تماما، ويتحمر الوجه وبالهناء والشفاء.

يذكر أن خلية النحل بالجبن من أجمل الوجبات السريعة التي يمكن أن تقوم الأمهات بإعدادها في البيت وتقديمها للأطفال والكبار لما تتمتع به من مذاق رائع لذا قدمنا لكم طريقة تحضير خلية النحل بالجبن في المنزل والمكونات التي تحتاجها خلية النحل بالجبن من خلال السطور القليلة السابقة لكي تقوم الأمهات بإعدادها بسهولة.