اوعي تشتري الزبدة تاني.. بكيلو حليب اعملي 3 كيلو زبدة فلاحي في الخلاط بطعم أحلي وأوفر من الجاهز

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طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب بسيطة، ومن اليسير على كل ربات البيوت أن تقمن بالتحضيرات الأساسية لهذا النوع المتميز من المكونات الدهنية والتي من الممكن أن يتم من خلالها عمل أشهى الأكلات وأفضل أنواع الحلويات، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصل عن أهم المعلومات عن المكونات الأساسية لعمل الزبد الطبيعي الفلاحي مع وضيح أهم الخطوات واجبة الاتباع لاستخراج الزبد الطبيعي بأقل الإمكانات وفي وقت قياسي يتوفر لديك كمية جيدة من لزبد ومن أقل المقادير الممكنة.
طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب
طريقة عمل الزبدة الفلاحي من الممكن أن تبدئي فقط بكوب حليب، مع بعض المكونات الأخرى والتي من الممكن أن يتم استعمالها في الحصول على الزبد الفلاحي خالي الهدرجة، ويكون من بين أفضل البدائل التي من الممكن أن تستخدم لعمل أفضل مكون من الزيد الفلاحي الطبيعي ومن دون أن تكون الزبد مسببة لأي مشكلات صحية حال طهي الطعام بها بخلاف الزبد الصناعي.
مكونات لعمل الزبد الطبيعي
من الممكن أن نقوم بالتحضير للزبد بتوفر المكونات الآتية:
- كوب من الحليب.
- زجاجة فارغة وتكون بغطاء محكم.
- وعاء ملائم.
- رشة من الملح.
- مكعبات من الثلج.
طريقة التحضير للوصفة
من بين الطرق الأسهل لعمل وصفة الزبد الفلاحي ما يلي في النقاط القادمة:
- الخطوة الأولى تكون بنقل الحليب إلى زجاجة وتكون فارغة ويتم إحكام الغلق.
- يترك اللبن بدرجة حرارة الغرفة حتى يقطع تماما.
- بملاحظة الحليب المتكتل يتم رجه في داخل الزجاجة.
- الخطوة التالية تكون بتصفية الحليب المتكتل تماما.
- مكعبات الثلج تضاف إن كان فصل الزبد عن لحليب يتنم ببط ويساعد في الحصول على أكبر كمية من الزبد الطبيعي واستخراجها بسهولة من سوائل الحليب.
- تجميع الزبد من خلال تشكيله في صورة كرات مع التصفية التامة مما قد يزيد من السوائل ويتم وضع الزبد بالعلبة محكمة الغلق.
- تعتبر الزبد الطبيعية المحضرة بتلك الطريقة من بين أهم بدائل المكونات الدهنية من الزبد والسمن النباتي المهدرج وأفضل في النكهة وليس لها أضرار صحية.
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