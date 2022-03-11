نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكبسة السعودي السريعة بأسهل طريقة والطعم روعة في المقال التالي

تعتبر الكبسة السعودي من أشهر الأكلات الخليجية التي تحضر من الأرز البسمتي وأنواع مختلفة من البهارات وأيضاً الدجاج واللحم، وتعد من الأكلات التي يحرص الكثير على تقديمها في المناسبات الكبيرة كطبق رئيسي، وتتميز أيضاً بطعم رائع ونكهة مختلفة ولا تحتاج إلى وقت طويل عند إعدادها في المنزل فهي تحتاج إلى مكونات بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل الكبسة السعودي السريعة في حلة واحدة. مكونات الكبسة السعودي

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من السمن.

قرفة / حبهان / ورق لورا / قرنفل / نجمة اليانسون.

1 فلفل أخضر.

بصلة مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ثمرة طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات.

2 ملعقة كبيرة من الزبيب.

نصف ملعقة صغيرة من (الكاري / الكركم / البابريكا / الكزبرة / السبع بهارات).

دجاجة مغسولة ومقطعة نصفين.

2 كوب من الأرز البسمتي مغسول ومنقوع لمدة ساعة في ماء فاتر. للتزيين ربع كوب من المكسرات.

كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة من الزبدة المذابة لدهن الدجاج. طريقة التحضير نضع الزيت والسمن في حلة على النار ثم نضيف عود من القرفة وأربع حبات من الحبهان وأربع ورقات لورا. ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة من القرنفل ونجمة اليانسون وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحب وثمرة فلفل أخضر حلو ونقلب جيداً لمدة دقيقتين. ثم نقوم بإضافة البصل ونقلب حتى يذبل ثم نضيف الثوم المفروم ونصف ملعقة صغيرة من ( الكاري، الكركم، البابريكا، الكزبرة والسبع بهارات) ونقلب جيداً نقوم بوضع الدجاج وملعقة كبيرة من الملح مع التقليب على الجانبين حتى يأخذ لون ذهبي خفيف. ثم نضيف الزبيب والصلصة ومكعبات الطماطم ونغطي الحلة ونتركها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة. ثم نضيف الماء حتى يغطي الدجاج ويترك على نار هادئة لمدة نصف ساعة حتى ينضج الدجاج، ثم نضع الدجاج في صينية وتدهن بالزبدة وندخلها فرن حتى تأخذ لون ذهبي. بعد ذلك نقوم بإخراج البهارات الصحيحة من الحلة ونضيف الأرز ويغطي ويترك على نار هادئة لمدة نصف ساعة حتى ينضج تماماً مع المتابعة. ثم نضع الأرز في طبق التقديم ونضع فوقه الدجاج ونضيف القليل من المكسرات والكزبرة الخضراء وبألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة الكبسة السعودي السريعة بأسهل طريقة والطعم روعة - ثقفني

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