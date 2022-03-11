لفائف السلطان بالبرتقال بطريقة سهلة واقتصادية وصحية وبمذاق لذيذ وروعة

لفائف السلطان بالبرتقال ، من أشهى الحلويات التركية التي تحظى بإقبال الكثير، حيث يشتهر المطبخ التركي بأطباقه ومعجناته وحلوياته اللذيذة والرائعة، وهي من الحلويات المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، كما أنها من الحلويات الشهيرة التي تقدم في المناسبات وأعياد الميلاد، وانتشرت بكثرة في جميع أنحاء العالم، وتتميز بمذاقها اللذيذ والشهي، وبشكلها الجذاب أيضا، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وإضفاء البهجة في المنزل، كما يمكنكم تجربة لقمة القاضي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل لفائف السلطان بالبرتقال بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات لفائف السلطان بالبرتقال

تتكون لفائف السلطان بالبرتقال من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مقادير الطبقة الأولى.

لتر من الحليب.

كوب من السكر.

كوب وملعقة كبيرة من الدقيق.

60 جم من الزبدة.

باكيت فانيليا.

2 كوب من جوز الهند المبشور.

مقادير الطبقة الثانية

600 مل من عصير البرتقال المصفى والخالي من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف كوب من السكر أو حسب الرغبة.

للتزين

رقائق شوكولاتة أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير لفائف السلطان بالبرتقال بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والسكر والدقيق والسكر، ثم نقلب جيدا على البارد حتى يتجانس الخليط ولا يتبقى أي كتل، ثم نضع الحلة جانبا.

ثم نحضر صينية كبيرة، ثم نوزع فيها جوز الهند ونساويه جيدا، ثم نضعها جانبا.

ثم نضع الحلة على نار متوسطة إلى هادئة ونقلب باستمرار حتى يثقل الخليط وعندما يبدأ يغلي نضيف الزبدة والفانيليا ونقلب باستمرار حتى ينعم الخليط.

بعد ذلك نرفع الحلة من على النار، ونسكب الخليط فوق جوز الهند ونساويه جيدا، ثم نضع الصينية جانبا ليبرد الخليط.

ثم نحضر حلة ونضيف إليها عصير البرتقال والنشا والدقيق والسكر ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ولا يتبقى أي كتل.

ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يثقل الخليط.

بعد ذك نرفع الحلة من على النار ونسكب الخليط فوق خليط الكاسترد ونساويه جيدا.

ثم نترك الصينية جانبا لكي يبرد الخليط بدرجة حرارة الغرفة.