فكرة عبقرية لتقطيع وسلق الكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كرنبات في دقيقة واحدة بدون تعب

سلق الكرنب بدون ماء وتقطيعه من الممكن أن نقوم به من خلال اتباع خطوات بسيطة ومختلفة ولكنها أسرع من الطريقة التي قد اعتادت عليها ربات البيوت لتجهيز الورق ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن الطريقة التي من خلالها من الممكن أن تقومي بسلق ورق الكرنب وفي أقل وقت ممكن وتعتبر تلك الطريقة مثالية حدا لتجهيز الورق وإعداده قبل اللف والحشو بالحشوة المفضلة، كما سنتوضح أفضل الخطوات لتقطيع الكرنب وفي منتهى السرعة.

سلق الكرنب بدون ماء وتقطيعه

من الممكن أن يتم سلق الكرنب بعد تقطيعه بالطريقة التي تنجز لك التجهيز لأكبر كمية ممكنة من الورق وسلقها في غضون وقت قصير ومن خلال الآتي نوضح لك أفضل طريقة من طرق تقطيع ورق الكرنب المثالية.

خطوات لتقطيع ورق الكرنب بسرعة الصاروخ

أسهل الخطوات المتبعة لتقطيع الكرنب ما يلي:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالفلانشة أو أي سطح يكون مستوي.

بعد ذلك ضعي الكرنبة على الفلانشة وقومي بإحضار سكين لإزالة الرأس تماما.

بعد ذلك من المفضل أن يتم ترك الكرنبة دون تفكيك الورق وابدئي في عكس وضعية الكرنبة والرأس تكون للأسفل.

الخطوة التالية تكون هي استعمال السكين في تقطيع الكرنبة لمربعات ويكون الورق متراص ومتكافئ تقريبا في الحجم.

بعد ذلك يتم سلق الكرنب بالطريقة الآتية.

خطوات لسلق الكرنب بدون ماء

من أفضل الطرق التي من الممكن اتباعها لكي يتم سلق كمية كبيرة من ورق الكرنب ومن دون الماء ما يلي في تلك النقاط القادمة: