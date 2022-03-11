نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية لتقطيع وسلق الكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كرنبات في دقيقة واحدة بدون تعب في المقال التالي
سلق الكرنب بدون ماء وتقطيعه من الممكن أن نقوم به من خلال اتباع خطوات بسيطة ومختلفة ولكنها أسرع من الطريقة التي قد اعتادت عليها ربات البيوت لتجهيز الورق ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن الطريقة التي من خلالها من الممكن أن تقومي بسلق ورق الكرنب وفي أقل وقت ممكن وتعتبر تلك الطريقة مثالية حدا لتجهيز الورق وإعداده قبل اللف والحشو بالحشوة المفضلة، كما سنتوضح أفضل الخطوات لتقطيع الكرنب وفي منتهى السرعة.
سلق الكرنب بدون ماء وتقطيعه
من الممكن أن يتم سلق الكرنب بعد تقطيعه بالطريقة التي تنجز لك التجهيز لأكبر كمية ممكنة من الورق وسلقها في غضون وقت قصير ومن خلال الآتي نوضح لك أفضل طريقة من طرق تقطيع ورق الكرنب المثالية.
خطوات لتقطيع ورق الكرنب بسرعة الصاروخ
أسهل الخطوات المتبعة لتقطيع الكرنب ما يلي:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالفلانشة أو أي سطح يكون مستوي.
- بعد ذلك ضعي الكرنبة على الفلانشة وقومي بإحضار سكين لإزالة الرأس تماما.
- بعد ذلك من المفضل أن يتم ترك الكرنبة دون تفكيك الورق وابدئي في عكس وضعية الكرنبة والرأس تكون للأسفل.
- الخطوة التالية تكون هي استعمال السكين في تقطيع الكرنبة لمربعات ويكون الورق متراص ومتكافئ تقريبا في الحجم.
- بعد ذلك يتم سلق الكرنب بالطريقة الآتية.
خطوات لسلق الكرنب بدون ماء
من أفضل الطرق التي من الممكن اتباعها لكي يتم سلق كمية كبيرة من ورق الكرنب ومن دون الماء ما يلي في تلك النقاط القادمة:
- الخطوة الأولى تكون بالتجهيز لكمية الورق المتاحة ووضعها في أكياس حرارية.
- لا تقومي بملأ الكيس عن آخره حتى يتم السلق الجيد للورق في داخل الكيس، ويوضع الكيس الحراري في الميكرو ويف.
- يتم وضع الكيس الحراري المتوفر فيه الورق بالميكرو ويف مدة خمس دقائق.
- من المفضل أن يتم تقليب الورق في داخل الكيس بعد إخراجه للتأكد من التسوية ومن الممكن إرجاعه مرة أخرى للميكرو ويف لثواني معدودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فكرة عبقرية لتقطيع وسلق الكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كرنبات في دقيقة واحدة بدون تعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.