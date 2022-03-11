قنبلة التفتيح الفوري كريم ميبو والنشا المبهر لتبييض وتقشير الوجه والتخلص من التصبغات والبقع الداكنه نهائيا

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كريم ميبو والنشا للتبيض الفوري من الخلطات الطبيعية المتميزة، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال الاستعانة بمكونات من المنزل طبيعية لا تمتلك أي عرض من الأعراض الجانبية ولا تضر جلد البشرة وتكسب الجلد العديد من الخصائص والتي من بينها ما يلي في تلك الفقرات، حيث نوضح أهمية أن يتم تطبيق خليط ميبو والنشا المتميز والمستخدم في التبييض للبشرة بأمان، مع بيان أهم المكونات الأخرى والتي تدخل في تلك التركيبة، وأهم الخطوات المتبعة للتحضير الصحيح للوصفة.
كريم ميبو والنشا للتبيض الفوري
كريم ميبو والنشا المستخدم للتبيض الفوري من الخلطات سهلة التحضير ذات الوقع اللطيف على البشرة، ومن الممكن أن يتم تحضير الخليط من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة، حتى يظهر أثر مستحضر كريم ميبو المغذي للبشرة على الجلد حيث يحوي أهم الفيتامينات التي تبعث على نضارة الوجه كما تتوفر أيضا كمية معقولة من النشا تخفي أثر ترهل البشرة وأي تجاعيد عليها، وفيما يلي أهم المعلومات عن مقدار الوصفة الأساسي.
مكونات خليط ميبو والنشا
أهم المكونات التي لا بد من توفرها في تلك الخلطة ما يلي في النقاط القادمة:
- ملعقتان من مستحضر ميبو.
- القليل من النشا حوالي ملعقة.
- ملعقة من الزبادي.
- القليل من ماء الورد.
- ملعقة من الفازلين.
طريقة التحضير للخليط
من الممكن أن تبدئي بالخطوات التي نذكرها على هذا الترتيب:
- قومي بإذابة كمية الفازلين المتوفرة في وعاء ملائم.
- ضعي مستحضر ميبو مع التقليب الجيد للمكونين معا.
- حركي الخليط بعد إضافة النشا بحرص مع مراعاة عدم تواجد أي تكتلات في الوصفة.
- يتم استعمال بقية المكونات وإضافتها للخليط.
التقليب الجيد للحصول على تركيبة ممتازة لتنظيف وتبييض البشرة.
- يتم تطبيق الخليط منمرتين لثلاث مرات بمعدل أسبوعي.
- الخليط يظل مطبقا على البشرة مدة حوالي عشر دقائق.
- يغسل الوجه بعدها باستعمال الماء الفاتر مع إمكانية استعمال غسول طبيعي.
- الخليط من السهل تكراره حيث أنه من المكونات والخلطات التي لا تضر بالبشرة كما أنها قادرة على التجديد من خلايا الجلد وحمايتها من التشقق.
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