شعرك هيطول للركب.. معجزة القرنفل لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وانبات الفراغات وتكثيفة في اسبوع واحد

يعد القرنفل أحد الوسائل التي تستخدم في علاج الشعر من الشيب المبكر ويساهم أيضا في وصفات تنعيم الشعر، حيث يعتبر الشعر من أهم أسرار جمال المرأة ويجب عليها الاهتمام به والحفاظ عليه، يلجأ بعض النساء إلى طرق فرد الشعر المضرة ببصيلة الشعر، فيجب اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التى تحافظ على صحة الشعر، فإليكم بعض الوصفات الطبيعية باستخدام القرنفل لتنعيم الشعر.

خليط القرنفل وزيت الزيتون

المكونات:-

ملعقتين من زيت القرنفل المطحون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:-

في وعاء على النار نقوم بتدفئة زيت الزيتون مع القرنفل لا يترك حتى الغليان.

يترك الخليط حتى يبرد تماماً ويوضع في زجاجة نقوم بوضع كمية مناسبة على اليد ويدلك به الشعر وفروة الرأس ويمشط الشعر جيداً.

يترك الخليط على الشعر لمدة ٢٠ دقيقة ويوضع عليه منشفة دافئة ويتم غسل الشعر بالشامبو المناسب لنوع الشعر.

ثانياً: خليط القرنفل والحليب:-

المكونات:-

ربع كوب من القرنفل المطحون.

كمية مناسبة من الحليب.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير وعاء ونضع القرنفل المطحون ونضيف عليه الحليب تدريجياً حتى نحصل على قوام متماسك.

نقوم بغسل الشعر وتجفيفه جيدا بمنشفة نظيفة ثم نقوم بتقسيم الشعر إلى خصل ويوضع الخليط على خصل الشعر من الجذور حتى الأطراف ويترك الخليط علي الشعر لمدة ساعة حتى يجف الخليط على الشعر.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو المناسب.

خليط بخاخ القرنفل وورق الغار

المكونات:-

٥ من أعواد قرنفل أو قرنفل مطحون.

٥ من أوراق الغار.

كمية من الماء.

طريقة التحضير:-

في وعاء على النار نقوم بإضافة الماء ويترك حتى الغليان ثم نضيف اعواد القرنفل أو القرنفل المطحون على الماء المغلى ونقوم بغليها مرة أخرى لمدة ١٠ دقائق.

نضع أوراق الغار على الخليط على النار ونتركه حتى يغلى معه لمدة ٥ دقائق.

نترك الخليط جانبا بعد الغليان حتى يبرد تماماً ونقوم بتصفية الماء من القرنفل وورق الغار.

نضيف الخليط في زجاجة بخاخ ونقوم برش الشعر وفروة الرأس بالكامل.

يترك الخليط على الشعر لمدة ٨ ساعات ويتم غسل الشعر جيدا بالشامبو.

يعد الشعر من أهم أسرار جمال المرأة وهو من أهم الأشياء التى يجب الاهتمام بها، حيث تحرص كل انثى على إظهار جمالها فيجب الالتزام اليومي بروتين الشعر وجعله أكثر حيوية وترطيب، ويجب أيضا الابتعاد عن الكيماويات التى تضر الشعر فتوجد عدة طرق لفرد الشعر وتنعيمه ولكن يؤثر علي بصيلة الشعر ويؤدي إلى جفافه فيجب الحرص على استخدام الوصفات الطبيعية ومنها القرنفل، سوف نقوم في هذا المقال بالتحدث عن فوائد القرنفل الشعر واستخدامه في تنعيم الشعر.