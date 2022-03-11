طريقة عمل الكيكة الاسفنجية اللذيذة منفوشة وهشة وبطعم شهى

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يبحث عدد كبير من محبي الحلويات الآن عن طريقة عمل الكيكة الاسفنجية اللذيذة بطعم شهي لا يقاوم، حيث تعتبر من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكن صناعتها وتحضيرها بمكونات بسيطة، موجودة في كل مكان، ومن مميزاتها أيضاً أن العديد من أفراد الأسرة يحبونها من الصغار والكبار، وفي هذا الصدد نستعرض معكم من خلال هذا التقرير عبر موقع ثقفني الاخباري طريقة كيكة الاسفنجية العادية بدون أي مجهود شاق.
طريقة عمل الكيكة الاسفنجية اللذيذة
وفيما يلي أهم المكونات لتحضير الكيكة الاسفنجية العادية من خلال المقادير الآتية.
- 2 كوب من الدقيق.
- 3 بيضات.
- كوب ونصف من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب وربع من الحليب.
- كوب إلا ربع من الزبدة.
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- وملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية العادية
وتعتبر الكيكة الاسفنجية من أفضل أنواع الكيك الهشة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن تحضيرها بشكل شهي وهشة، وفيما يلي الخطوات الواجب إتباعها للحصول علي كيكة أسفنجية عادية مميزة.
- في البداية يتم تحضير الفرن حيث يتم إشعال الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية.
- وفي وعاء عميق يتم وضع الدقيق والبيكينج باودر والملح والبيكينج صودا، ويتم تقليب جميع المكونات سوياً حتي التجانس.
- ويتم الاستعانة بالخلاط الكهربائي من أجل ضرب البيض والسكر والفانيليا سوياً حتي يتم مزجهما والحصول علي قوام كريمي.
- ومن ثم يتم وضع الزبدة المذابة ونستمر في الضرب حتي تمتزج جميع المكونات سوياً.
- يتم وضع الدقيق مع الحليب تدريجياً مع الخفق حتي الحصول علي عجينة الكيك.
- ونبدأ في تجهيز صينية مدهونة بالزبدة أو السمن بالدقيق.
- ومنها يتم وضع الخليط في الكيك وندخلها في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- وعند تمام النضج وتصبح الكيك ذهبياً.
- وفي النهاية بالهناء والشفاء ويتم تقديمها مع المشروبات الساخنة أو العصائر المفضلة.
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