طريقة عمل السينابون الاصلية منال العالم في المنزل وبأقل التكاليف

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طريقة عمل السينابون الاصلية من الطرق البسيطة التي من الممكن عملها ببعض المكونات غير باهظة الثمن، حيث أنه بتواجد بعضًا من المكونات المتواجدة بأغلب البيوت فإنك تتمكن من عمل السينابون دون مشاكل، لذا سوف نوضح لكم طريقته دون الحاجة للذهاب للمحال التجارية الخاصة بالحلوى لشراءه.
طريقة عمل السينابون الاصلية
سنقوم بتوضيح لكم الطريقة والتي سوف يستغرق المدة المتعلقة بتحضيرها ما يقارب ساعتين تقريبًا، كما أنها قد تكون كافية لحوالي 10 أفراد.
مكونات السينابون
- 4 كوب دقيق.
- تدفئة ½ كوبًا من اللبن.
- إحضار عدد 4 خميرة فورية.
- ⅓ كوبًا من الزبد، وبنفس المقدار ⅓ كوب سكر.
- 1 بيضة حجم كبير.
- ملعقة صغيرة ملح.
مكونات العجينة المفرودة
- القليل من الزبد المذاب.
- ¾ كوب سكر.
- حوالي 4 معالق قرفة.
مكونات إحضار الصوص
- عدد 1 كوب ونصف من السكر ذو اللون البني.
- ¼ ملعقة ملح صغيرة.
- ½ كوبًا زبدة.
- جوز البيكان ويكون عدد 1 كوب ونصف، ويفضل أن يكون قطعًا كبيرة.
- وجود ¼ كوبًا من مشروب الذرة.
طريقة عمل وتحضير السينابون
- عن طريق استخدام الخفاقة اليدوية، فإننا نقوم بجمع كافة المكونات بدون الدقيق، والعمل على خلطها جيدًا.
- نضيف إليها عدد 2 كوب من الدقيق، ونقلبهما مرة أخرى لحدوث امتزاج للخليط.
- بواسطة وجود العجانة الكهربائية، نقوم بوضع ما تبقى من الدقيق بطريقة تدريجية.
- نستمر في عجن الخليط حتى نلاحظ أنه أصبح ذو مظهر أملس وناعم.
- نأتي بوعاء ويكون مدهونًا بالزيت جيدًا، ومن ثم نضيف الخليط الذي حصلنا عليه ونعمل على تغطيته والتأكد من عدم دخول الهواء للخليط.
- يفضل ترك هذا الخليط لفترة زمنية وهي ساعة على الأقل، وبعدها سوف نلاحظ حدوث ازدياد وتضاعف لحجمها.
- نعجنها من جديد، ونحاول إخراج جميع الهواء من داخلها، ونغطيها للمرة الثانية لمدة تتراوح ما بين 30:40 دقيقة.
- نفرد العجين ليكون شكلها مستطيلًا، بحيث نكون قادرين على وضع الزبدة عليها ودهنها، إضافة إلى بعضًا من القرفة.
- بعدها نعمل على اللف للعجين لكي يعطي مظهر الرول، وبالتالي نتمكن من تقطيعها ذات سمك مناسب.
- المكونات المتعلقة بالصلصة، يتم وضعها على نار هادئة حتى تعطينا لونًا بني فاتح.
- ندهن القوالب الخاصة بالمافن بالزبدة.
- خليط الصلصة، نأتي بملعقة بداخل قوالب المافن، وبعدها نحضر قطعة عجينة من التي قمنا بتقطعيها أعلى الصلصة.
- نترك العجين مرة أخرى لمدة 40 دقيقة، وبعدها توضع داخل فرن عند حرارة 180 لحوالي 35 دقيقة.
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