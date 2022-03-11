طريقة عمل السينابون الاصلية منال العالم في المنزل وبأقل التكاليف

طريقة عمل السينابون الاصلية من الطرق البسيطة التي من الممكن عملها ببعض المكونات غير باهظة الثمن، حيث أنه بتواجد بعضًا من المكونات المتواجدة بأغلب البيوت فإنك تتمكن من عمل السينابون دون مشاكل، لذا سوف نوضح لكم طريقته دون الحاجة للذهاب للمحال التجارية الخاصة بالحلوى لشراءه.

طريقة عمل السينابون الاصلية

سنقوم بتوضيح لكم الطريقة والتي سوف يستغرق المدة المتعلقة بتحضيرها ما يقارب ساعتين تقريبًا، كما أنها قد تكون كافية لحوالي 10 أفراد.

مكونات السينابون

4 كوب دقيق.

تدفئة ½ كوبًا من اللبن.

إحضار عدد 4 خميرة فورية.

⅓ كوبًا من الزبد، وبنفس المقدار ⅓ كوب سكر.

1 بيضة حجم كبير.

ملعقة صغيرة ملح.

مكونات العجينة المفرودة

القليل من الزبد المذاب.

¾ كوب سكر.

حوالي 4 معالق قرفة.

مكونات إحضار الصوص

عدد 1 كوب ونصف من السكر ذو اللون البني.

¼ ملعقة ملح صغيرة.

½ كوبًا زبدة.

جوز البيكان ويكون عدد 1 كوب ونصف، ويفضل أن يكون قطعًا كبيرة.

وجود ¼ كوبًا من مشروب الذرة.

طريقة عمل وتحضير السينابون