نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار المطاعم..طريقة عمل الممبار باللحمة المفرومة بمكونات اقتصادية ومتوفرة في البيت في المقال التالي

يعتبر الممبار من أشهي الأكلات المشهورة والمحبوبة عند الدول العربية وخاصة المصريين، ويتم تحضيرها بكل سهولة ويسر ومكوناتها متواجدة في المطبخ، وتحتوي على قيمة غذائية عالية من الفيتامينات والمعادن، وهي من الأكلات التي تقدم في العزومات والمناسبات وعلى المائدة في شهر رمضان المبارك، وإليكم طريقة عمل الممبار باللحمة المفرومة بمكونات اقتصادية ومتوفرة في البيت أسرار المطاعم طريقة عمل الممبار باللحمة المفرومة اللذيذة المكونات نصف كيلو ممبار مغسول ومنقوع

3 كوب من الأرز الأبيض

ربع كيلو من اللحمة المفرومة

عدد واحد بصلة مفرومة

فصين ثوم مفروم ناعم

2 عدد فلفل رومي

نصف كوب زيت نباتي

5 عدد طماطم معصورة

بقدونس مفروم

كزبرة مفرومة

شبت مفروم

ملح

فلفل أسود

كمون طريقة تحضير الممبار باللحمة المفرومة أولاً نقوم بتنضيف الممبار وفي الماء والخل الليمون ويترك لمدة ساعة منقوع بالماء على الجهاتين نحضر حشوة الممبار نحضر وعاء على النار ونضع الزيت واللحمة المفرومة ونقلب على النار ونضع الفلفل الأسود والملح والكمون على اللحمة المفرومة ونقلب حتي تنضج تماماً نغسل الأرز جيداً ونصفيه ونضعه على اللحمة المفرومة مع البصل المفروم والطماطم ونقلب المكونات معا بعد ذلك نضع الخضرة الشبت والبقدونس والكزبرة والثوم المفروم والفلفل الرومي المفروم نقلب المكونات جيداً بالخلطة الأرز واللحمة المفرومة والخضرة والتوابل ونقوم بحشوة الممبار باستخدام قمع ونضعه في الماء مغلي حتي يستوي وينضج ثم يتحمر بالسمنة البلدي أو زيت غزير ساخن ويقدوم في طبق التقديم مع بقدونس مفروم طريقة أخري لعمل الممبار المصري المكونات نصف كيلو ممبار

نصف كيلو أرز أبيض

نصف كيلو طماطم

5 عدد بصل متوسط

3 فصوص ثوم مفروم

شبت مفروم

بقدونس مفروم

كزبرة مفرومة

ملعقتين من الزيت

ملح

فلفل أسود

كمون

بهارات لحمة

جوزة الطيب

قرفة

نعناع طازج طريقة التحضير أولاً نقوم بغسل الممبار جيداً بالماء والملح والخل والليمون بعد ذلك نحضر الحشوة الأرز الابيض مع البصل المفروم والبقدونس والكزبرة الخضراء ونقلب المكونات مع بعضهم نضيف البهارات والفلفل الأسود والملح والكمون والقرفة وجوزة الطيب والبهارات ونقلب المكونات نقوم بحشو الممبار وسلقة في الماء ونقوم قطع الممبار بقطع صغيرة ونيتحمر في زيت غزير ويقدم وبالهنا والشفاء نصائح في طريقة عمل الممبار قبل الحشو يجب تنظيف المامبار جيدًا يغسل بالملح والخل لعدة دقائق ثم يشطف ويقطع إلى قطع صغيرة للحشو.

تقطع المامبار قبل أن تغلي إلى الحجم المطلوب حيث أن تقطيعها بعد الغليان يسمح للأرز بإزالتها بسهولة.

يمكن حشو الممبار يدويًا أو باستخدام قمع المومبار المخصص ولا يجب ملؤه بالكامل بالأرز أثناء عملية التعبئة حيث يجب أن يكون به منطقة تسمح له بالتمدد عندما ينضج ويضاعف حجم الأرز .

يجب تعديل كمية الماء وحجم المستلم مع كمية المامبار بحيث لا تكون كمية الماء قليلة جدًا ولا يكون القدر صغيرًا جدًا مما يؤدي إلى انفجاره. عمر شويل - جدة أسرار المطاعم..طريقة عمل الممبار باللحمة المفرومة بمكونات اقتصادية ومتوفرة في البيت - ثقفني

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