نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار المحلات الحلويات طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بطعم الأصلي الشهي اللذيذ. في المقال التالي

البسبوسة من الأطباق الحلويات الشهية الشرقية المحببة لدي الكثيرون، فهي من الأطباق التي تعطي قيمة غذائية عالية لصحة الجسم، وكما يمكنك تحضيرها بنكهات مختلفة لذيذة وشهية مثل القشطة والمكسرات التي تعطي مذاق وطعم شهي، ومكوناتها إقتصادية ومعروفة ومتواجدة في كل بيت، ومع إقتراب شهر رمضان المبارك يكثر تحضيرها البسبوسة والكنافة وغيرها من الحلويات المنتشرة بشهر رمضان المبارك، ويمكنك تحضيرها في العزائم والمناسبات السعيدة والأعياد الميلاد، وإليكم في خلال السطور القادمة نقدم من موقع ثقفني طريقة سهلة وبسيطة وسريعة لربات المنزل في تحضير مكونات اقتصادية ومتوفرة في كل مطبخ البسبوسة المرملة بطعم محلات الحلويات المشهورة التي لا يقاوم في مذاقها ونكهة الشهية، وإليكم أسرار المحلات الحلويات طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بطعم الأصلي الشهي اللذيذ. طريقة عمل البسبوسة المحشية بطعم رائع المكونات 2 كوب دقيق سميد

نصف كوب سكر ناعم

ملعقتين من العسل الأبيض

كوب واحد من الزبادي

نصف كوب من السمنة

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

مكسرات للتزين طريقة تحضير البسبوسة المحشية نحضر دقيق السميد في وعاء ونضيف السمنة ونقلب المكونات مع بعضها بعد ذلك نضيف السكر والعسل والزبادي والبيكنج بودر ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها نجهز صينية البسبوسة ونقوم بدهن من السمنة ونسكب الخليط البسبوسة في الصينية بشكل متساوي ونضيف المكسرات على سطح العجين وتدخل الفرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تنضج وتصبح لونها ذهبي تخرج ونضيف الشربات الساخن والقشطة البلدي الرهيبة على البسبوسة وتقدم وبالهنا طريقة عمل البسبوسة بالقشطة البلدي المكونات 2 كوب دقيق سميد

نصف كوب سكر ناعم

ملعقتين من العسل الأبيض

كوب واحد من الزبادي

نصف كوب سمنة

ملعقة من البيكنج بودر

قشطة

مكسرات للتزين طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة نقوم بتحضير وعاء ونخلط الدقيق سميد مع السمنة حتي تغطي بالسمنة تماماً وتصبح مرملة نضيف السكر والعسل والزبادي والبيكنج بودر ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها نجهز صينية الخبز ونقوم بدهن بالسمنة والدقيق ونضع الخليط البسبوسة في الصينية بشكل متساوي وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تكون لونها ذهبي تخرج نضع عليها الشربات الساخن ونضع القشطة وتزين بالمكسرات اختيار أفضل مكونات البسبوسة عند شراء المكونات تأكد من أن دقيق السميد أو البسبوسة من نوعية جيدة وخالي من الإضافات.

تصنع البسبوسة من السمن البلدي الذي يتفوق على السمن الأصفر أو الهولندي وكذلك الزبدة.

يجب اتباع جميع المكونات والخطوات في تحضير البسبوسة حتى تحصل على نكهة رائعة

وتختلف المكونات والخطوات من شخص لآخر

تغفل كثير من النساء عن خطوة أساسية خلط البسبوسة بشكل صحيح أو بعبارة أخرى

خلط دقيق السميد أو دقيق البسبوسة بالسمن بشكل صحيح وفركه يدويًا بحركات دائرية حتى تشبع ذرات الطحين بالسمن. عمر شويل - جدة أسرار المحلات الحلويات طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بطعم الأصلي الشهي اللذيذ. - ثقفني

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