ضاع عمرك وإنتي بتشتريه.. بكوب سكر أعملي أكبر كمية من الملبن في 5 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات

طريقة عمل الملبن الجاهز بكوب سكر ، الملبن من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع وهناك العديد من أنواع الملبن وعادة ما يتم شراء الملبن من أصحاب محلات الحلويات ولكن تكلفته عالية جداً بجانب احتوائه على مواد لحفظه لأطول فترة ممكنة وهو ما قد يسبب العديد من الأضرار الصحية وازدادت مؤخراً عمليات البحث عن طريقة عمل الملبن في البيت بشكل اقتصادي وذلك لتقديمه كحلوي ولاستخدامه في الكثير من الحشوات للحلويات في هذا الإطار سنوضح طريقة عمل الملبن الجاهز في البيت بكوب واحد من السكر فقط.

طريقة عمل الملبن الجاهز

ما هي مكونات الملبن

كوب من السكر الأبيض.

كوب ماء فاتر.

معلقتين من الزيت.

معلقة فانيليا.

معلقة عصير ليمون.

نصف كوب نشا.

مكسرات مجروشة.

معلقتين من الزبدة.

سكر بودر.

ورق استرتش.

ما هي خطوات عمل الملبن في البيت بسهولة

الملبن من الحلويات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة في البيت وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

يوضع كوب السكر وكوب الماء على النار ويقلب الخليط حتى يذوب السكر تماماً ويضاف معلقة عصير الليمون ويترك الخليط يغلي.

يتم إذابة النشا في كمية من الماء ويقلب جيداً هذا الخليط ويوضع على خليط الماء والسكر, ويقلب حتى يصبح القوام ثقيل.

يضاف مرة أخري معلقة من السكر مع التقليب, ويترك الخليط على النار ثلث ساعة.

بعد ذلك يتم إضافة معلقتين الزبدة ويقلب حتى تمتزج مع باقي المكونات.

يوضع طبقتين من ورق الاسترتش ويدهن بالزبدة من الداخل, ويتم صب خليط الملبن على الورق ويتم فرد.

توضع المكسرات على الملبن ويرش السكر البودر, وبعد ذلك يتم لف الورق رول ويوضع في الثلاجة حتى يبرد الملبن لمدة لا تقل عن أربع ساعات.

يتم إخراج الملبن من الثلاجة ويرش عليه كمية من النشا ويتم تقطيعه ويقدم.

ما هي أهمية تناول الملبن بالمكسرات

يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تساعد في محاربة ظهور علامات الكبر في السن التي تظهر على البشرة ، يعد مصدر للطاقة فهو يحتوي على نسبة من السكريات والدهون المشبعة.