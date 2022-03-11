نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة.. ضعي حبة قرنفل تحت اللسان كل ليلة قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرنفل من الأعشاب المفيدة التي تساعد في حل العديد من المشاكل الصحية وهو من الأعشاب التي تدخل في تركيب العديد من المراهم الخاصة بتسكين الألم والعديد من الأدوية, ويدخل في تركيب العديد من الأدوية بسبب فوائده الجبارة وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدام القرنقل بها, ولكن لا يعرف الكثير أن أفضل طريقة لاستخدامه هي وضع حبة منه تحت اللسان وتركها حتى يمتص الجسم فوائد القرنفل ويستفيد منها, وخلال هذا المقال سنوضح أهمية استخدام حبة قرنفل تحت اللسان كل يوم.

ما هي أهمية وضع فص قرنفل تحت اللسان يومياً

وضع فص قرنفل في الفم أسفل اللسان من طرق استخدام القرنقل الغير معروفة لدي الكثير لاستخدام القرنفل, وفي الغالب يتم استخدام القرنفل المغلي وهو من الطرق المفيدة ولكن غلى القرنفل يؤدي الي تثبيط عمل الكثير من الفيتامنيات والمعادن الموجودة به وبالتالي لا يستفيد الجسم منها, ومن أهم فوائد استخدام القرنفل أسفل اللسان الاتي:-

يساعد في تطهير الجهاز الهضمي والفم بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا ويساعد في تقليل الغازات التي تتكون في الجهاز الهضمي, ويقلل من الالتهابات التي تتكون مع قرح المعدة لأن به مواد مضادة للاكسدة.

يساعد في تحفيز الكبد الي التخلص من سموم الجسم المتراكمة, ويحمي من الاصابة بتلفات في الكبد.

يساعد في ضبط مستوي السكر في الدم ويحفز البنكرياس الي إنتاج الأنسولين بكميات متوازنة.

يساعد في حماية الجسم من إرتفاع نسبة الكوليسترول به ويقلل من تراكم الدهون الثلاثية في الجسم.

يحتوي على نسبة من فيتامين سي وهي من الفيتامينات التي تقوي الجهاز المناعي وتحمي الجسم من العديد من الأمراض الفطرية.

كيفية عمل مشروب القرنفل والليمون السحري للتخسيس

القرنفل من المواد التي لها القدرة على تحفيز الجسم للتخلص من الدهون الزائدة به, ويمكن استخدامه مع الليمون لتحفيز الجسم لزيادة نسبة الحرق, ويتم تحضير المشروب بخلط كوب ماء مع معلقتين من الليمون ومعلقة قرنفل ويغلي الخليط على النار جيداً ويتم اضافة معلقة من العسل عليه وتناوله على الريق قبل الإفطار للحصول على فوائدة المذهلة.