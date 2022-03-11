كيفية التخلص من قشرة الشعر لقد توجد أسباب كثيرة في ظهور القشرة في فروة الرأس وذلك يرجع إلى وجود خلل ما في هرمونات الجسم وأيضا عدم وجود نظام غذائي صحي يمد ويغذى الشعر لكى يحارب القشرة، ومن اهم الأسباب الإفرازات الدهنية الكثيفة في الشعر، ولكن يمكن علاج قشرة الشعر من خلال اللجؤ إلى الطرق الطبية التي تعالج القشرة، وذلك باستخدام الكريمات والمنظفات والشامبوهات المضادة للقشرة وأيضا استخدام المنتجات الطبية المضادة للالتهابات، حيث يجب مراجعة طبيب الأمراض الجلدية في حال عدم وجود نتيجة لأي من هذه المنتجات الطبية، حيث يمكن علاج قشرة الشعر من خلال الوصفات الطبيعية التي تنظف الشعر وتعيد التوازن إلى فروة الرأس، وأيضا مع اتباع بعد النقاط لعدم تواجد القشرة وعلاجها ومنها استعمال شامبو مضاد للقشرة في فصل الشتاء، أيضا يجب غسل الوسائد وتبديلها بانتظام، ومن النقاط الهامة أنة يجب تجفيف الشعر جيدا قبل وضع الرأس على الوسادة لأن الشعر المبلل يزيد القشرة كما يمكن التعرف على اهم وصفات لتنعيم الشعر الخشن والجاف وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن كيفية التخلص من قشرة فروة الرأس وزيت الزيتون لعلاج القشرة ووصفة خل التفاح للقشرة ووصفة الزعتر للقشرة.

كيفية التخلص من قشرة الشعر بوصفات طبيعية

زيت الزيتون لعلاج القشرة

يتم اخذ كمية مناسبة من زيت الزيتون وقيام تدليك فروة الرأس بها.

ثم يتم لف شعرك بفوطة دافئة لفترة ساعة على الأقل ويغسل الشعر بعدها بالشامبو.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

أن زيت الزيتون يعمل على القضاء على القشرة بالشعر حيث يساعد على إعادة التوازن لفروة الرأس وتغذيتها بالطريقة الصحيحة.

وصفة خل التفاح للقشرة

يتم خلط ربع كوب صغير من خل التفاح مع كوب من الماء داخل زجاجة رذاذ وبللي فروة رأسك بالمحلول مع التدليك فرة الرأس.

القيام بترك الوصفة لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل غسل شعرك بالشامبو المناسب.

يتم تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيا وذلك سيجعلك تنبهري بالنتيجة لعدم وجود قشرة.

وصفة الليمون

يتم خلط ربع كوب صغير من عصير الليمون مع ملعقة من الملح ونصف كوب من الماء.

ثم القيام بسكب الخليط على فروة الرأس مع التدليك لمدة دقائق جيدا من ثم اشطفي شعرك بالماء.

أن هذه الوصفة ستجعلك تتخلصين من القشرة وأيضا ستعطى شعرك اللمعان.

ذلك لان الليمون له قدرة في إزاله القشرة في فروة الرأس.

وصفة الزعتر للقشرة

يتم نقع ملعقتين من الزعتر المجفف في كوبين من الماء المغلي.

القيام بتصفية الخليط وتركة حتى يبرد ثم بللي فروة الرأس به لمدة 5 دقائق مع التدليك.

يتم استعمال هذه الوصفة مع كل استحمام حتى تظهر لبكى نتيجة إزالة القشرة.

أن عشبه الزعتر لها خصائص مميزة سواء كانت علاجية ومطهرة في نفس الوقت لذلك بتساعد على التخلص من القشرة وتساقط الشعر.

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