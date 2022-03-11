نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات اقتصادية اعملي خبز قطني هش بطعم رائع ومميز في البيت في المقال التالي
خبز قطني هش بمجموعة من الخطوات التي لا تصعب على أحد بطعم رائع وجميل، ويتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وموجودة في كل منزل لذلك سوف لا تتحيري عند القيام بعمله في المنزل، ويتم استخدامه في حشو الشاورما أو البرجر أو الكفتة وكثير من الحشوات الأخرى، ومن المعروف أن أي نوع من المعجنات أو الأكلات يجب تحضيره في البيت لضمان ما به من مكونات ضارة بالصحة مثل محسنات الخبز، ومن خلال هذه المقالة سوف نعرض على جميع مشاهدينا طريقة إعداد الخبز القطني الهش والتعرف على مكوناته بالتفصيل.
مقادير عمل خبز قطني هش
مقادير خبز قطني تعد من أرخص وأبسط المكونات التي سوف نتعرف عليها الآن بالتفصيل وهي كما يلي:-
- كوب من الحليب.
- حبة من البيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ٣ ملاعق كبيرة من الزيت.
لدهن الوجه
- سمسم.
- القليل من الحليب.
طريقة الإعداد والتحضير
تعتبر طريقة تحضير هذا الخبز من أكثر الطرق سهولة وإقبالاً لذلك سوف نعرضها عليكم الآن وهي كالآتي:-
- نحضر بولة عميقة ونقوم بخلط كوب من الحليب الدافئ مع البيض ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ملاعق الزيت مع ملعقة من السكر مع الاستمرار بالتقليب.
- ثم نقوم بإضافة الخميرة على الخليط ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات، بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع إضافة رشة من الملح مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك نغطي البولة بكيس من النايلون ونتركها لمدة ساعة كاملة في مكان دافئ حتى تخمر ويتضاعف حجمها.
- ثم نحضر العجين ونقطعها إلى كرات متوسطة ونغمس وجهها بالحليب ثم السمسم.
- بعد ذلك نرصها في صينية مدهونة بالسمن ونتركها لمدة ١٥ دقيقة حتى تخمر.
- ثم نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، بعد ذلك ندخل الصينية الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرج الخبز ويصبح جاهز للتقديم، وهنا نكون قد قدمنا أشهى خبز قطني غير مكلف وبالهنا والشفا.
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