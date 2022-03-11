بمكونات اقتصادية اعملي خبز قطني هش بطعم رائع ومميز في البيت

خبز قطني هش بمجموعة من الخطوات التي لا تصعب على أحد بطعم رائع وجميل، ويتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وموجودة في كل منزل لذلك سوف لا تتحيري عند القيام بعمله في المنزل، ويتم استخدامه في حشو الشاورما أو البرجر أو الكفتة وكثير من الحشوات الأخرى، ومن المعروف أن أي نوع من المعجنات أو الأكلات يجب تحضيره في البيت لضمان ما به من مكونات ضارة بالصحة مثل محسنات الخبز، ومن خلال هذه المقالة سوف نعرض على جميع مشاهدينا طريقة إعداد الخبز القطني الهش والتعرف على مكوناته بالتفصيل.

مقادير عمل خبز قطني هش

مقادير خبز قطني تعد من أرخص وأبسط المكونات التي سوف نتعرف عليها الآن بالتفصيل وهي كما يلي:-

كوب من الحليب.

حبة من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

لدهن الوجه

سمسم.

القليل من الحليب.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذا الخبز من أكثر الطرق سهولة وإقبالاً لذلك سوف نعرضها عليكم الآن وهي كالآتي:-