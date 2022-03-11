طريقة تحضير المقلوبة السعودية بالدجاج

طريقة تحضير المقلوبة السعودية تعتبر من اشهر الأكلات والمتعارف عليها في البلدان العربية والخليجية وبالخصوص في المملكة العربية السعودية، حيث أن المقلوبة أكلة فلسطينية يقوم الفلسطينيون بتحضيرها كل يوم جمعة، ثم انتشرت بعد ذلك في البلدان العربية، حيث أن كل دولة لها طريقتها الخاصة في تحضيرها، حيث أن من أشهر الطرق المنتشرة الطريقة التي يتم تحضيرها في السعودية، لما تتميز بطعمها اللذيذ الشهي، كما أنها من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان لأنها تحتوي على مكونات صحية وغنية بالفيتامينات، حيث أنها من الوجبات التي لاتاخذ وقت في اعدادها، حيث يتم طهيها بمنتهى السهولة وذلك بتطبيق المكونات وتنفيذها بمنتهى السهولة لكى تحصلي على مقلوبة سعودية مميزة، كما أنها يحبها ويفضلها كل من الكبار والصغار كما يمكن التعرف على طريقة السليق السعودي بالدجاج والحليب وسيتم التوضيح من خلال ثقفني عن طريقة تحضير المقلوبة السعودية وطريقة تحضير المقلوبة

طريقة تحضير المقلوبة السعودية

المقادير

4 قطع دجاج.

بهارات السلق

2حب الهيل.

2 حب قرنفل.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 ورق لورى لومي.

1 معلقة صغيرة بهارات مشكلة.

1 كيلو أرز بسمتي.

ربع كيلو باذنجان.

ربع كيلو طماطم.

ربع كيلو بطاطس.

4 فصوص ثوم مفرومين.

بصلة مقطعة شرائح.

ملح و فلفل حسب الرغبة.

1 مكعب مرقة.

للتزيين

نصف كوب لوز محمص.

نصف كوب بقدونس مفروم.

طريقة تحضير المقلوبة بالدجاج