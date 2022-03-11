أفضل طريقة لعمل القطايف بأسهل الخطوات

طريقة عمل القطايف، نقدم في هذه المقالة الكثير من الوصفات لعمل أسهل طريقة للقطايف، حيث أنها تعد من أسهل وأسرع الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود،فقد تعد القطايف من الحلوي الرمضانية والتي تقوم السيدات بعملها في المنزل طول ايام شهر رمضان، حيث يوجد للقطايف الكثير من الطرق لعملها التي يقبل عليها السيدات، فالكثير يقوم بعملها بالمكسرات المشكل، ويوجد أشخاص تعملها بالكنافة، وهي تعد من أحسن وأفضل أنواع الحلويات، ولا تكون مكلفة للغاية، ولا تطلب للكثير من المكونات، ومن خلال مقالنا سوف نوضح افضل طريقة لعمل الكنافة في المنزل.

أسهل طريقة لعمل القطايف

المكونات:

نصف كيلو من الدقيق. ثلاثة معالق من السكر الفاتح. كيس من البيكنج بودر. معلقتين من الخميرة. ربع معلقة من الملح. ثلاثة أكواب من الماء.

التحضير:

تحضير إناء فارغ لخلط المكونات.

نقوم بإضافة نصف كيلو من الدقيق.

إضافة ثلاثة معالق من السكر الفاتح.

إضافة كيس من البيكنج بودر.

ربع معلقة من الملح.

إضافة إلي الخليط معلقتين من الخميرة.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس.

نقوم بإضافة ثلاثة أكواب من الماء.

نقوم بالتقليب المستمر حتى تتجانس المكونات وتصبح العجينة سائلة.

نقوم بتحضير إناء علي النار.

نقوم بإضافة جزء صغير من العجين علي شكل دائري.

نترك الخليط حتي يحمر من الجزء السفلي فقط.

نكرر هذه الطريقة مع باقي الخليط حتي الانتهاء.

طريقة عمل القطايف بالقشطة

المكونات:

كيلو من القطايف أو حسب الرغبة. أربعة أكواب من اللبن. كوبين من الكريمة السائلة. ثمانية معالق من النشا. ستة معالق من السكر الفاتح. كمية من الفانيليا.

التحضير: