نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق وملعقة نشا عملت حلوي الأزازة العجيب التي أذهلت العالم بسرعتها هتعجب أولادك جدا في المقال التالي
يحب الكثير تناول الحلويات بشكل يومي, وهناك العديد من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في البيت ولكنها قد تحتاج إلي العديد من الخطوات ومكونات غالية جداً وبالتالي تكون مكلفة, لذلك يرغب الكثير من ربات البيوت في معرفة نوع حلوي سهل مكوناته موجودة في البيت ولا يحتاج إلي خطوات صعبة ولا فرن, لذلك سنتناول خلال السطور التالية طريقة عمل حلوي سهل وبسيط في البيت دون الحاجة إلي استخدام بيض أو خميرة أو استخدام الفرن, فقط بمعلقة نشا وكوب دقيق سيتم تحضير حلوي لذيذة ومميزة جدآ.
مكونات عمل حلوي الأزازة
- كوب ماء.
- ثلاث ملاعق زيت.
- كوب دقيق.
- معلقة نشا. معلقة فانيليا.
- معلقة لبن مجفف.
- رشة من القرفة.
- كوب سكر.
- كوب ماء.
- عصير ليمون.
طريقة عمل حلويات الأزازة في البيت بسهولة
حلوي الأزازة لا تحتاج الي مكونات معقدة أو خطوات صعبة فقط بمجموعة من الخطوات البسيطة تتمثل في الآتي سنحضر أفضل حلوي على الاطلاق:-
- في إناء على نار هادية توضع كوب من الحليب وثلاث ملاعق من الزيت ويقلبان مع ويتركا حتى يغلي كل منهم معا.
- يضاف على الخليط كوب من الدقيق بالتدريج مع التقليب الجيد ويضاف معلقة النشا ومعلقة الحليب المجفف.
- تقلب كل المكونات معاً حتى تتجانس وتتكون عجينة يضاف عليها رشة فانيليا ورشة قرفة وتقلب.
- ترفع العجينة من النار ونبدأ في العجن فيها جيداً حتى تتماسك ويصبح قوامها ناعم وتترك حتى ترتاح قليلا.
- نحضير زجاجة ونقوم بنزل جزء من قاعدة الزجاجة حتى يوضع من خلاله العجين.
- في غطاء الزجاجة يتم عمل فتحات على شكر حرف أكس في الغطاء.
- توضع العجينة في الزجاجة وبعد ذلك يتم الضغط علي الزجاجة لتخرج العجينة من الطرف الأخري.
- توضع الحلوي في زيت ساخن على نار متوسطة وتقلب حتى يصبح لونها ذهبي وترفع من النار.
- يتم تحضير الشربات حيث توضع كوب دقيق مع كوب ماء وعصير ليمون وتقلب كل منهم وترفع لى نار هادية عشر دقائق, وترفع من النار وتترك حتى تبرد.
- تضاف الشربات على الحلوي وتقدم وسوف تدمنين علي تناولها يومياً.
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