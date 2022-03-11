بكوب دقيق وملعقة نشا عملت حلوي الأزازة العجيب التي أذهلت العالم بسرعتها هتعجب أولادك جدا

يحب الكثير تناول الحلويات بشكل يومي, وهناك العديد من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في البيت ولكنها قد تحتاج إلي العديد من الخطوات ومكونات غالية جداً وبالتالي تكون مكلفة, لذلك يرغب الكثير من ربات البيوت في معرفة نوع حلوي سهل مكوناته موجودة في البيت ولا يحتاج إلي خطوات صعبة ولا فرن, لذلك سنتناول خلال السطور التالية طريقة عمل حلوي سهل وبسيط في البيت دون الحاجة إلي استخدام بيض أو خميرة أو استخدام الفرن, فقط بمعلقة نشا وكوب دقيق سيتم تحضير حلوي لذيذة ومميزة جدآ.

مكونات عمل حلوي الأزازة

كوب ماء.

ثلاث ملاعق زيت.

كوب دقيق.

معلقة نشا. معلقة فانيليا.

معلقة لبن مجفف.

رشة من القرفة.

كوب سكر.

كوب ماء.

عصير ليمون.

طريقة عمل حلويات الأزازة في البيت بسهولة

حلوي الأزازة لا تحتاج الي مكونات معقدة أو خطوات صعبة فقط بمجموعة من الخطوات البسيطة تتمثل في الآتي سنحضر أفضل حلوي على الاطلاق:-