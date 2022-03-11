احذر إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فهي تدل على إصابتك بمرض السرطان أعرفها فورا قبل فوات الأوان

السرطان من أخطر الامراض التي قد يصاب بها الانسان لأنه عبارة عن مجموعة من الخلايا التي تنمو بشكل غير طبيعي وتكون أورام وتخترق خلايا الجسم السليمة وتتسبب في تدميرها, وهو من الأمراض التي ليس لها أسباب معينة ولكن هناك العديد من العوامل التي تجعل الانسان في خطر للاصابة به, وهناك العديد من الأعراض المبكرة التي تدل على الإصابة به لأنه كلما تم اكتشافه مبكراً كلما كانت نسبة الشفاء منه أعلي, وهناك الكثير لا يعرفن هذه الأعراض لذلك سنتناول خلال هذا المقال الحديث عن أهم الاعراض المبكرة الدالة على الاصابة بالسرطان.

ماهي الأعراض التي تدل على الإصابة بالسرطان

هناك مجموعة من الأعراض التي إذا ظهرت فإنها من العلامات المنبهة للإصابة بالسرطان ومن أهم هذه الأعراض الآتي:-

حدوث خلل في وظيفة الامعاء والمثانة مثل وجود دم في البول أو البراز أو الاصابة بالامساك أو الاسهال بشكل متكرر.

عدم التئام الجروح في الجسم من أخطر علامات التي يجب الإنتباه لها.

السعال بشكل زائد عن الحد مع خروج الدم أثناء السعال.

نقص الوزن بشكل سريع وتغير في شكل الجسم والوجه ويصبح الوجه شاحب.

إنتشار عقد غريبة تحت الجلد في العديد من الاماكن في الجسم مثل تحت الابطين وتكون هذه العقد غير مؤلمة تماما عند الضغط عليها.

وجود مشاكل في عملية البلع وذلك عند الشعور بأن هناك شئ يقف في الحلق او الشعور بالاختناق.

الإصابة بالحكة في العديد من الأماكن في الجسم والشعور بألم غير محتمل في العظام.

ما هي العوامل التي تضع الانسان في خطر الإصابة بالسرطان