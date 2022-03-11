تجربتي مع تبييض الاسنان بالليزر بالمميزات والعيوب.. اقرأ وقرر

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عمر شويل - جدة تجربتي مع تبييض الاسنان بالليزر يحكيها كل من أقدم على أخذ تلك الخطوة فيما يبحث عنها من يريد اتخاذها في تساؤلات مستمرة عن مميزات تبييض الأسنان بالليزر وكذلك عيوب تبييض الأسنان بالليزر خاصة أن نتيجة تبييض الأسنان بالليزر تختلف من شخص لآخري منهم من تستمر مدتها لسنة ونص والبعض الآخر لـ 3 سنوات. وتستغرق عملية تبيض الاسنان بالليرزحوالي ساعة. بشرط أن النتيجة يؤثر فيها درجة اصفرار الأسنان وتغيير لونها. مع الحرص على الالتزام بالتعليمات التى يوصي بها الطبيب.

تجربتي مع تبييض الاسنان بالليزر

تحدث الكثيرون عن تجاربهم مع تبييض الاسنان بالليزر على مواقع التواصل الاجتماعي بالعيوب والمميزات حتى تكون رؤية استرشادية لمن يقدم على خطوة تبييض الأسنان بالليزر. وتتضمن العملية وضع مادة مطاطية أو بلاستيكية على اللثة لتحميها من أشعة الليزر. مع استخدام مواد آخري تحتوي على الأحماض الطبيعية على الفم والأسنان لحمايتها بالإضافة إلى مواد تنشيطية. وبعد ذلك توجيه الليزر إلى الأسنان فيسمح للمادة المبيضة في الوصول لها وبالتالي يتمكن من تبييضها وإزالة التصبغات الموجودة فيها بسهولة وحمايتها من الإصابة بالحساسية.

مميزات تبييض الأسنان بالليزر

تتعدد مميزات تبييض الأسنان بالليزر لذلك يحرص على عملها الكثير من الشباب هذه الأيام، ولعل أكثر مميزاتها الآتي:

إزالة التصبغات من عليها.

التخلص من الجراثيم بمختلف أنواعها.

خطوة سريعة وبسيطة للتبييض بعيدًا أن الوصفات التى تأخذ وقت طويل.

عدم حدوث نزيف من الأسنان.

التخلص من مشكلة تسوس الأسنان.

تجنب حساسية الأسنان.

لاتشعر بالألم ولاتحتاج لمخدر عند تبييض الأسنان بالليزر.

عيوب تبييض الأسنان بالليزر

من خلال رصد آراء الكثيرون عن تجربتي مع تبييض الاسنان بالليزر كانت هناك بعض العيوب التى تم التحذير منها. ومن عيوب تبييض الأسنان بالليزر المذكورة الآتي:

استهداف الطبقة الخارجية من الأسنان فقط. تفكك مينا الأسنا وتأكلها مما يجعل الشخص يشعر بالألم. زيادة فرصة التعرض لالتهابات اللثة والفم. ارتفاع سعر جلسات تبييض الأسنان بالليزر مقارنةً بالطرق الأخرى.

بهذا نكون قد دمنا كل ما يتعلق بتجربتي مع تبييض الاسنان بالليزر بالمميزات والعيوب.. اقرأ وقرر.