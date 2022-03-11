نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضريها في 10 دقائق.. فطائر الحليب التركية بدون فرن بعجينة أسفنجية قطنية لأشهى فطور صباحي في المقال التالي
الفطائر من الأكلات السهلة البسيطة التى يحبها الكثير ويفضلون تناولها في الليل وخاصة في فصل الشتاء ويبحث الكثير عن طريقة لعمل فطائر قطنية هشة وخفيفة ويمكن تحضيرها في البيت بسهولة دون الحاجة إلي مكونات معقدة وتعد فطائر الحليب من أسهل الفطائر التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة وبسرعة كما أنها مغذية جدا, ولكن لا يعرف الكثير طريقة تحضيرها في البيت, لذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة تجهيز فطائر الحليب الطرية والهشة ببساطة في البيت.
مقادير تحضير فطائر الحليب القطنية في البيت
- كوبان حليب دافئ.
- كوب ونصف دقيق.
- معلقة بيكنج بودر.
- نصف كوب زيت.
- نصف كوب زبادي.
- معلقتان خميرة.
- معلقة ملح.
- معلقتان سكر.
كيفية عمل فطائر الحليب التركية في البيت
فطائر الحليب من أفضل أنواع الفطائر التي لها مذاق خاص ويمكن تحضيرها كالتالي:-
- يتم نخل الدقيق جيداً ويوضع عليه معلقة الملح ومعلقة البيكنج بودر ومعلقة خميرة والسكر وتقلب كل منهم معا حتى تتجانس.
- يضاف الدقيق بعد نخله على الخليط الحليب السائل بالتدريج ويجب الحرص على عدم وضعه دفعة واحدة حتى لا يتكتل العجينة.
- بعد إضافة الحليب يتم وضع الزيت ويقلب ويضاف الزبادي وتقلب كل منهم معا حتى تختلط كل المكونات.
- تترك العجينة حتر تتخمر لفترة لا تقل عن ساعة وبعد ذلك يتم تسخين طاسة على النار بها معلقتين زيت, ويصب الخليط في الطاسة حتى يصبح مثل الدائرة.
- وبعد ذلك يتم قلب العجينة حتى تستوي من كل الجهات, ويتم تقديمها مع الحشو المفضل.
أهم الخطوات التي تساعد في نجاح المعجنات
- استخدام نوع خميرة جودته عالية حتى تتخمر العجينة جيداً وتصبح هشة وخفيفة.
- استخدام دقيق نوعه فاخر ويفضل أن يكون مخصص للعجائن ويجب نخل الدقيق مرة أو اثنين قبل استخدامه.
- يجب تجنب وضع المواد السائلة مباشرة على الجافة ولكن الأصح أن يتم خلط المواد السائلة معا والمواد الجافة معا وبعد ذلك تضاف السوائل على المقادير الجافة بالتدريج.
- عجن العجينة جيداً من الخطوات المهمة التي لا يجب ألا تقل عن عشر دقائق حتي تصبح ناجحة.
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