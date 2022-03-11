حضريها في 10 دقائق.. فطائر الحليب التركية بدون فرن بعجينة أسفنجية قطنية لأشهى فطور صباحي

الفطائر من الأكلات السهلة البسيطة التى يحبها الكثير ويفضلون تناولها في الليل وخاصة في فصل الشتاء ويبحث الكثير عن طريقة لعمل فطائر قطنية هشة وخفيفة ويمكن تحضيرها في البيت بسهولة دون الحاجة إلي مكونات معقدة وتعد فطائر الحليب من أسهل الفطائر التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة وبسرعة كما أنها مغذية جدا, ولكن لا يعرف الكثير طريقة تحضيرها في البيت, لذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة تجهيز فطائر الحليب الطرية والهشة ببساطة في البيت.

مقادير تحضير فطائر الحليب القطنية في البيت

كوبان حليب دافئ.

كوب ونصف دقيق.

معلقة بيكنج بودر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب زبادي.

معلقتان خميرة.

معلقة ملح.

معلقتان سكر.

كيفية عمل فطائر الحليب التركية في البيت

فطائر الحليب من أفضل أنواع الفطائر التي لها مذاق خاص ويمكن تحضيرها كالتالي:-

يتم نخل الدقيق جيداً ويوضع عليه معلقة الملح ومعلقة البيكنج بودر ومعلقة خميرة والسكر وتقلب كل منهم معا حتى تتجانس.

يضاف الدقيق بعد نخله على الخليط الحليب السائل بالتدريج ويجب الحرص على عدم وضعه دفعة واحدة حتى لا يتكتل العجينة.

بعد إضافة الحليب يتم وضع الزيت ويقلب ويضاف الزبادي وتقلب كل منهم معا حتى تختلط كل المكونات.

تترك العجينة حتر تتخمر لفترة لا تقل عن ساعة وبعد ذلك يتم تسخين طاسة على النار بها معلقتين زيت, ويصب الخليط في الطاسة حتى يصبح مثل الدائرة.

وبعد ذلك يتم قلب العجينة حتى تستوي من كل الجهات, ويتم تقديمها مع الحشو المفضل.

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