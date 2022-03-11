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يعتبر معمول التمر الفاخر من أنواع المخبوزات التي ترتبط بالمناسبات والأعياد في الدول العربية، ويحضر بالدقيق الأبيض أو السميد ويتم حشوه بالتمر أو المكسرات، ويتميز بطعم لذيذ ومحبب لكل أفراد الأسرة، وتبحث ربات البيوت عن طريقة عمل المعمول في المنزل بدلاً من شرائه جاهز بأسعار مكلفة، حيث تحرص كثير من الأسر على عمل المخبوزات في أيام الأعياد لتدخل الفرح والسرور إلي أفراد الأسرة والاحتفال بالعيد، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل معمول التمر الفاخر بطريقة سهلة وطعم أحلى من الجاهز. مكونات معمول التمر الفاخر كوب ونصف من السميد الناعم (250 جرام).

2 كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (250 جرام).

نصف كوب من السكر (100 جرام).

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

رشه صغيرة من الملح.

كوب من السمن المذاب الدافئ (200 جرام).

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي (50 مللي).

نصف كوب من الحليب (125 جرام). الحشوة معجون تمر (400 جرام).

رشة صغيرة من المحلب المطحون.

رشة صغيرة من القرفة المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبدة بحرارة الغرفة. للتزيين سكر بودرة ناعم. طريقة التحضير في طبق عميق نضع المكونات الجافة وهي الدقيق والسميد والسكر والملح والبيكنج بودر والمحلب ونقلب المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة السمن المذاب والزيت النباتي ونفرك باليد حتى يمتزج الدقيق مع السمن والزيت ونحصل على قوام مفتت. ثم نضيف الحليب ونقلب المكونات مع عدم المبالغة في العجن حتى نحصل على عجينة طرية. ثم نغطي العجينة وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يسهل تشكيلها. لتحضير الحشوة: في طبق عميق نضع التمر والزبدة ورشة من المحلب والقرفة ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية، ثم تشكل كرات صغيرة. نقسم العجينة إلى كرات بحجم ضعف حجم كرة حشوة التمر، نفرد كرة العجين على اليد ونضع الحشوة ثم نشكلها لكرة مرة ثانية. ثم تشكل حسب الرغبة بواسطة قوالب تشكيل المعمول، ثم توضع في صينية بها ورق زبدة وتخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى يأخذ لون ذهبي خفيف. عند تمام النضج نخرج المعمول من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم يوضع في طبق التقديم ويزين بالسكر البودرة ويقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة معمول التمر الفاخر بطريقة سهلة وطعم أحلى من الجاهز - ثقفني

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