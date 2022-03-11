أسهل وصفة لعمل كفتة العدس الاقتصادية بخطوات بسيطة

تعتبر كفتة العدس ، من المقبلات التركية الشهية واللذيذة التي يشتهر إعدادها في المطبخ التركي، وتقدم في العزومات ويتم تناولها بشكل كبير، فهي من الوجبات الصحية، وسهلة وسريعة التحضير التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، لمذاقها الرائع والمتميز وهي مفيدة ومغذية لاحتوائها على العدس، الذي يحتوي على كمية كبيرة من المواد الغذائية الهامة والضرورية للصحة الجسم، وأيضاً تعزيز صحة القلب وتنظم عملية الهضم لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات والبروتينات، فإذا كنت تبحثين عن طرق جديدة ومختلفة لإعداد الكفتة النباتية، فسوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل كفتة العدس الاقتصادية في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كفتة العدس

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة مقادير عمل هذه الكفتة اللذيذة وهي كالاتي:-

كوب من العدس الأصفر.

كوب ونصف من البرغل الناعم.

بصلة متوسطة مفرومة.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

5 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

بصلة خضراء.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الأحمر.

أكواب من الماء.

توابل نصف ملعقة صغيرة من الملح / الفلفل الأسود/ كمون حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كفتة العدس في المنزل بمكونات بسيطة وهي كالتالي:-

أولاً نقوم بغسل العدس بالماء جيداً، لنتخلص من الشوائب والأتربة. في حلة على النار نضع كوب من العدس الأصفر وثلاث أكواب من الماء، ويترك ليغلي على نار متوسطة حتي ينضج. ثم نطفئ النار ثم يترك جانباً في حرارة الغرفة حتى تهدئة حرارتة،و بعد ذلك يخفق في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام ناعم. بعد ذلك نصب الخليط في طبق عميق، ونضيف كوب ونصف من البرغل الناعم، ونقلب جيداً ويغطي ويترك جانباً لمدة 30 دقيقة. ثم في طاسة على النار نضع الزيت والبصل المفروم، ونقلب لمدة دقيقتين ثم نضع صلصة الطماطم، ومعجون الفلفل ونقلب جيداً. ثم نصب خليط الصلصة على العدس، ونعجن باليد حتى نحصل على قوام متجانس، ونضيف التوابل الملح والفلفل الأسود والكمون ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة البصل الأخضر المفروم، والبقدونس المفروم ونعجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. ثم تشكل أصابع متوسطة الحجم علي حسب الرغبة، بواسطة دهن اليد بقليل من الزيت، وترص في طبق التقديم على أوراق الخص وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل الأرز بالعدس الأصفر

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذه الأكلة الشهية وهي كالاتي:-