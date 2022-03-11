كيكة شوكولاتة في منتهى السهولة بدون دقيق أو بيض مع طعم لا يقاوم، هل أنت ضعيفة الخبرة في عمل حلويات المطبخ؟ هل تريدين إبهار عائلتك بكيكة شوكولاتة لذيذة من صُنعك؟، اليوم نقدم لك وصفة كيك في منتهى السهولة ولن تحتاج منك إلى الكثير من الوقت أو المجهود، ورغم سهولة تحضيرها إلا أنها تتميز ب3 طبقات متنوعة ما بين البسكويت والكريمة والشوكولاتة، لتمنحك في النهاية طعم رائع لا مثيل له لكيكة الشوكولاتة.

كيكة شوكولاتة سهلة التحضير

العناصر التي يتطلبها إعداد تلك الوصفة هي:

400 جرام بسكويت أي نوع.

ربع كوب كاكاو خام.

2 كوب حليب.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

سكر حسب الرغبة وحسب نوع البسكويت.

مقادير طبقة الكريمة هي عبوة كريم شانتيه بمقدار 150 جرام، كوب إلا ربع حليب بالاضافة إلى ملعقة كبيرة كاكاو خام.

مقادير طبقة جناش الشوكولاتة هي نصف كوب شوكولاتة، نصف كوب كريمة أو حليب وزبدة أو حليب وقشطة.

نضع البسكويت في محضر الطعام أو المطحنة الكهربائية حتى يصبح على شكل مسحوق ناعم، ثم نفرغه في وعاء مناسب ونضف إليه الكاكاو والبيكنج بودر مع إضافة السكر حسب الرغبة، ثم نمزج المكونات مع بعضها جيداً وبعد ذلك نقوم بإضافة الحليب تدريجياً مع التقليب المستمر، حتى نحصل على خليط بقوام يشبه قوام خليط الكيك ثم نحضر قالب بايركس مقاس 24سم، وندهنه بالقليل من الزيت ثم نسكب خليط الكيك مع عمل خبطتين للقالب للتخلص من فقاعات الهواء، ثم ندخله فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية رف أوسط لمدة 20 دقيقة، مع إختبار خبز الكيك بإستخدام عود خشبي وبعد خروجه من الفرن نتركه جانباً حتى يبرد ونحضر طبقة الكريمة.

وصفة كيك سريعة التحضير

نأخذ الكريم شانتيه ونفرغه في وعاء ونضف إليه الكاكاو والحليب ونقوم بالخقق بإستخدام المضرب الكهربائي، حتى نحصل على قوام متماسك وبعد ذلك نأخذ طبقة الكريمة ونوزعها على الكيك بشكل متساوي، ثم ندخل القالب للثلاجة حتى تتماسك طبقة الكريمة بشكل جيد، ومن جانب آخر نأخذ مقدار الشوكولاتة ونقطعها إلى قطع صغيرة ونضعها في وعاء، ثم نضف إليها الكريمة وهي ساخنة ونتركهم دقيقتين وبعد ذلك نقوم بالتقليب، حتى يتجانس المزيج وبعد ذلك نسكب هذا المزيج على الكريمة ونوزعه بشكل متساوي، ثم ندخل القالب مرة أخرى للثلاجة حتى تتماسك طبقة الشوكولاتة وبعد ذلك نقوم بتقطيع الكيك، وبعدها يصبح جاهز للتقديم بألذ طعم.